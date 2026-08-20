キングコングの西野亮廣と梶原雄太が、きょう20日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!」に初登場。西野がハマっている“菌活”を熱弁するほか、キングコングが26年間悩み続けているという問題をナインティナインに相談すると、岡村隆史から「解散するか?」というまさかの提案が飛び出す。

矢部浩之のリクエストに応えて、おなじみのポーズを披露するキングコングだが、岡村隆史は真顔。「梶原は吉本辞めてるよな?」と問いかけると、梶原が「なんで辞めさせんの? 辞めてるのは西野です」と訂正し、岡村は「ゴチダメなんじゃない?」と早くも2人をいじる。

ゴチバトルの舞台は、東京ミッドタウンにあるアメリカンレストラン「ユニオン スクエア トウキョウ」。日本の食材をアメリカンスタイルにアレンジした料理が登場し、設定金額は1人2万円、9人で自腹額18万円前後となる。

今回のテーマは「菌活ゴチ」。最近“菌活”にハマっているという西野は、体型維持と持久力のために注目している“ある菌”を紹介する。「儲けようとしてないですよ」と念を押すものの、その熱のこもったプレゼンに、せいや(霜降り明星)は「それ買ったらいいんですか?」、倉科カナも「おいくらですか?」と反応し、西野いじりが止まらない。

倉科と白石麻衣は、偶然にも菌活につながる同じ食材をよく食べていることが判明。さらに岡村、増田貴久、西野、梶原は、善玉菌の種類を増やすのに良いというダンスピラティスに挑戦する。苦戦する梶原を横目に、西野は平然とこなし、ここでも菌活の効果をアピールする。

スタジオには発酵食品を手軽に作れる便利グッズや、善玉菌のエサとなる食材から作られた珍しいぬか漬けも登場。一同が試食する中、西野が無表情で「おもしろい」とコメントすると、梶原が西野の“こだわりがないもの”を暴露する。

そして、キングコングからナインティナインに“ガチ相談”も。26年間悩み続けているという内容を打ち明けると、岡村はすぐさま「解散するか?」、矢部も「一番簡単」と賛成する。さらに矢部からキングコングの“致命的な問題点”を指摘される。

スペシャルメニューを懸けたゲームには、日本テレビの水卜麻美アナウンサーも緊急参戦。梶原のYouTubeで人気の反射神経ゲームにメンバーが挑戦する。

自腹レースも後半戦に入り、現在最下位の倉科と僅差の増田は戦々恐々。西野も矢部から「プペった」、白石から「プペってますね」といじられ、「大幅にオーバーしているような気がしてきました」と自信を失っていく。

一方、西野は梶原が最下位になると予想。倉科は「わかんなくなっちゃった」、白石は「ヤバい」を連発し、佐野勇斗も「自分ヤバいかも」と不安を募らせる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（8月20日放送前時点）

第1位：岡村隆史 6万4,850円

第2位：佐野勇斗 14万7,126円

第3位：矢部浩之 28万 800円

第4位：せいや 37万6,100円

第5位：白石麻衣 41万4,300円

第6位：増田貴久 52万8,336円

第7位：倉科カナ 53万8,000円



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