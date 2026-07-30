佐野勇斗「僕はテレビに出てはいけない人間」 M!LKメンバーが普段と「ゴチ」で見せる姿の違いを暴露

「僕はテレビに出てはいけない人間」――佐野勇斗が、きょう30日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン 2時間SP』(19:00～)で突然の告白。M!LKからあみだくじで選ばれたメンバーが「ゴチ」に参戦し、普段の佐野について「めっちゃ真面目」と証言する。

佐野勇斗

あみだくじでM!LKの参戦メンバー選出

「ゴチになります!27」のVIPチャレンジャーは、同企画初登場となる黒木メイサと、M!LKのメンバーから選ばれた1人。誰が参戦するのかを決めるため、M!LKのメンバーたちはあみだくじに挑戦し、「タダ飯ほどいいものはない!」と盛り上がる。

ゴチバトルの舞台は、東京・六本木の「麻布 Lasen」。枠にとらわれない遊び心を取り入れたイタリア料理を、1人2万円の設定金額で味わう。9人分の自腹総額は18万円前後となる。

ゴチ会場に登場したM!LKメンバーは、佐野勇斗について「めっちゃ真面目」と証言。普段の活動中と「ゴチ」で見せる姿が異なると指摘された佐野は、「僕はテレビに出てはいけない人間」と突然告白する。

食リポを巡っても、増田貴久のコメントにM!LKメンバーが思わず吹き出す一方、自身の食リポでは佐野との会話がかみ合わず、2人の間に微妙な空気が。佐野が「あんまうまくいってない」と本音を漏らす場面も飛び出す。

一方、黒木は初めてのゴチを前に緊張した表情を浮かべながら、「ちゃんと1位を狙いに行く!」と宣言。しかし、「食べたいもの食べて楽しく帰ろうか」と気持ちが揺れ始める。

現在最下位の倉科カナは、パンツスタイルの夏服で登場。「波乱万丈なゴチ人生」に気合いを入れるため、“最終形態”で夏の戦いに臨む。後半戦が本格的に始まる中、最下位を争う倉科と増田の戦績にも注目が集まる。

黒木メイサ、最新ミニチュアに「すごい!」

今回のテーマは、「子どもにささりたいゴチ」。夏休みの子どもたちに流行しているものや、最新のトレンドおもちゃを出演者たちが体験する。

AIを使った食玩シール風イラストでは、増田がアニメキャラクターのような姿に変身し、目からビームを発射。黒木と白石麻衣も挑戦し、完成したイラストに「超かわいい!」と一同が興奮する。

佐野とM!LKメンバーは、最新のキャッチボールおもちゃに挑戦。互いの長所を言い合いながら遊ぶはずが、次第にグズグズの展開になってしまう。

子どもがミニチュア集めに夢中だという黒木は、最新のミニチュアままごとセットを体験。そのリアルな作りに「すごい!」と感心し、倉科も「テンション爆上がり!」と目を輝かせる。

さらに、ガイコツの内臓を完成させていくクラッシュゲームでは、M!LKメンバーの天然ぶりがさく裂。「そんなことあるんだ?」と全員が驚く展開となり、佐野とM!LKメンバーがそろって土下座する事態に発展する。

「おいしすぎて滅!」から一転「これヤバイかも」

シェフの遊び心が詰まった、見た目にも楽しい料理を堪能する一同。しかし、趣向を凝らしたメニューだけに値段の予想は難しく、ゴチバトルは大荒れの展開を迎える。

高額の「おみやゴチ」には、M!LKのメンバー全員も参加。料理を味わって「おいしすぎて滅!」と大満足していたメンバーたちだったが、結果発表が近づくと「これヤバイかも」と不安を口にする。

メンバーたちは「勇斗にビリになってほしい」と願うが、これまで負けなしの佐野は、ついに初の自腹となるのか。黒木も次第に「自信がなくなってきました」と弱気になる中、約18万円の支払いを背負う人物が決まる。