「期待通り? (今回は)払わないよ」――きょう1日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!27」に、長嶋一茂が約8年ぶりに参戦する。過去2回はいずれもビリで、自腹総額は約40万円。3度目の挑戦でリベンジを狙う。

長嶋一茂

長嶋一茂の肌年齢をAI判定

約8年ぶり3回目のゴチ参戦となる長嶋。過去2回の戦績について「覚えていないですね」と話すが、実は2回ともビリで、自腹総額は約40万円に上っている。「期待通り? (今回は)払わないよ」と宣言する。

今回の舞台は、東京駅から徒歩1分のイタリア料理店「ASTERISCO」。米を料理に取り入れた新感覚のイタリアンを味わいながら、設定金額1人1万8,000円、自腹額8人で14万円前後のゴチバトルを繰り広げる。

テーマは「美活ゴチ」。出演者全員で最新の美容グッズを次々と体験する。

ハワイへ行っては日焼けし、美活は「全くしない」という長嶋は、AIアプリで肌年齢を判定。思わぬ結果が明らかになる。一方、時間があれば韓国へ行くという“ゴチの美容番長”岡村隆史もAI査定に挑戦し、その結果に「結果出てるう」と歓喜する。

佐野勇斗(M!LK)は「寝る前に必ずストレッチをする」と明かし、長嶋、矢部浩之、増田貴久(NEWS)が佐野おすすめのヨガポーズに挑戦。想像以上の本格的な指導を受けた増田が「恥ずかしい」と赤面する一幕も。

スタジオにはプロのウオーキング講師も登場。日本舞踊の「名取」を持ち、普段から姿勢を意識しているという倉科カナと、巻き肩が気になるせいや(霜降り明星)の姿勢と歩き方をチェックする。

さらに、最新AI頭皮スキャナーで髪の状態を分析するほか、表情をスッキリさせるという美活グッズには増田と佐野が挑戦。最先端マシンからの刺激にも表情を変えない佐野に対し、敏感な増田は絶叫する。

マスク型の美顔器を装着した長嶋と矢部は、戦隊ヒーローを思わせる姿となり「格好いい!」と絶賛される。

「倉科さんとの最下位争いは嫌かな」

今年還暦を迎えた長嶋は、頻繁に訪れるハワイで年間「80日」を過ごしていることも告白。現地での写真や意外な過ごし方が紹介される。

岡村から「レギュラー休んでハワイに行くのはどういう気持ち?」と鋭く追及されると、長嶋は「建前上は…」と切り出し、思わず本音をこぼす場面もある。

現在の自腹レースでは、倉科が75万円超で最下位。一方、ここまで負けなしで1位の佐野は今回も「悪くない展開」と自信を見せるが、ついに暗雲が漂う。過去2回とも最下位の長嶋は「倉科さんとの最下位争いは嫌かな」と早くも弱気を見せる。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（9月30日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 14万7,126円

第2位：岡村隆史 14万8,850円

第3位：せいや 37万6,100円

第4位：白石麻衣 43万6,800円

第5位：矢部浩之 49万9,000円

第6位：増田貴久 69万9,436円

第7位：倉科カナ 75万4,700円



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