「佐野君にハメられた」――前回ついに初自腹となった倉科カナが、きょう14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)の「ゴチになります!27」で、同期の佐野勇斗にクレームを入れる。佐野は「乱されてるようならまだまだ」と返し、新メンバー同士のバチバチムードに、増田貴久も「話術で勇斗をハメていく」と参戦し、ゴチバトルは波乱の展開を迎える。

佐野勇斗

中村倫也、過去の戦績は6位・4位

ゲストの中村倫也は、今回で3回目の参戦。過去の戦績は6位、4位と決して好成績とは言えず、今回の超高額“ドボンゴチ”を前に、早くも自信なさげな様子を見せる。

今回の舞台は、東京・飯田橋のホテルメトロポリタン エドモント内にあるフレンチレストラン「FOURGRAINS(フォーグレイン)」。伝統技法に独創的なアレンジを加えたモダンフレンチを味わい、設定金額は1人2万4,000円。自腹額は7人で16万円前後となる。

最近感動した料理グッズ紹介

料理が趣味だという中村は、最近感動した料理グッズをスタジオで紹介する。抜群の手際の良さで調理を進めていくが、ひとりでに出来上がるというグッズのハイテクぶりに、ゴチメンバーたちは半信半疑。それでも、ゴチの最中に料理を完成させてしまい、その味に白石麻衣も「本格的!」と感動する。

休日はゴルフかゲームをして過ごすという中村。最近は、元ゴチメンバーの小芝風花に勧められたあるゲームにハマっているという。なぜか小芝に依頼されて“お手伝い”ばかりしているそうで、没頭するあまり、あることに気を揉んでいることも明かされる。

さらに、中村が会ってみたいという「めちゃめちゃ僕好みの面白いことをやっている」早口言葉芸人がスタジオに登場。目の前で披露される早口ネタに、中村は「やっぱ好きだな」と感動する。佐野勇斗、岡村隆史も早口ネタに挑戦して苦戦する中、中村は「気持ちいいですね」とマニアぶりを発揮。羽鳥慎一も「これで生きてきましたから」と負けじと挑戦する。

佐野「乱されてるようならまだまだ」

一方、新メンバーの倉科カナは、前回ついに初自腹に。敗因について「佐野君にハメられた」と主張し、佐野勇斗にクレームを入れる。

しかし佐野は「乱されてるようならまだまだ」とまさかのダメ出し。早くも同期の倉科とバチバチの状態になるが、増田貴久は「話術で勇斗をハメていく」と豪語し、なぜか笑いが起こる。

中村倫也の“アイメジャー”企画も

番組では、中村の持ち込み企画として、パッと見で物の大きさを目測する“アイメジャー”対決も実施。本人は自信満々で臨むが、徐々に様子がおかしくなり、せいやから「邪道やな」とクレームが飛ぶ場面も。中村の意外な特技は本物なのか、注目が集まる。

次々と豪華料理が運ばれる中、どのメニューが“ドボン”なのか見当がつかない一同。中村は「ドボンの可能性ありますね」と不安をのぞかせ、倉科も「ヤバイ気がしてきた」、佐野も「ヤバイ」と危機感を募らせる。佐野が初自腹を喫するのか、それとも倉科がまさかの2連敗となるのか。「ベリベリグー」と料理に舌鼓を打つ白石の結果にも注目だ。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（5月14日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 0円

第2位：岡村隆史 2万5,650円

第3位：白石麻衣 21万0,000円

第4位：倉科カナ 22万6,800円

第5位：せいや 25万4,200円

第6位：増田貴久 39万 450円



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