Netflix映画『余命一年、男をかう』(11月5日より世界独占配信スタート)の配信直前プレミア試写会イベントが4日に都内で開催され、柴咲コウ、赤楚衛二、風間太樹監督、岡田惠和氏が登壇した。

柴咲コウ

柴咲コウ、赤楚衛二演じる瀬名は「お茶請けのような人」

イベントでは、柴咲演じる片倉唯と赤楚演じる瀬名の関係性についてトークが展開された。

柴咲は2人の関係性について、「初めはどうであれ、矢印を向けてくれている人という安心感があり、私は他に矢印を向けられるぞ、みたいな」と説明。「それが撮影の時もあって、やっぱりこの2人として私たちは会っているので、撮影中に。なんかもう今も抜けないというか」と振り返った。

また、赤楚は「本当にその通りで、すごくやっぱり楽しいですよね」と共感し、「分かりやすい関係ではない。恋人とかそういうわけでもなく、最初はやっぱりホストと客っていうところだったかもしれないんですけど、そこから名前のない関係を作っていきたいっていうところで、ある程度いろんな、分かりやすくないところをずっと目指してはいたなっていう印象はあるんですけど、とにかく居心地は良かったなという印象です」と語った。

そんな中、「唯にとって瀬名はどんな人ですか?」と尋ねられると、柴咲は「お茶請け」と即答。「お茶だけでも美味しいんだけど、それがあったらお茶の美味しさが倍増するな、みたいな」と独特の表現で説明する。

この言葉にうなずいていた岡田氏も、「あるといいなっていう人ですよね」と納得。「この2人の関係は、全然異質な2人なんだけど、違いを認め合うっていうか。そこがすごく素敵に仕上がっているなというふうに思っております」とコメントした。







来場者の写真撮影タイムでコロコロと表情を変えるお茶目な柴咲コウ

Netflix映画『余命一年、男をかう』ストーリー

節約が趣味の独身女性・片倉唯(柴咲コウ)、40歳。恋愛、結婚はコスパが悪いのでパスして生きてきた。しかし、無料で受けたがん検診で、余命宣告を受ける。余命、あと一年。唯の胸に湧いたのは恐怖ではなく、不思議な解放感――「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。

そんな唯の前に現れたワケありピンク頭のホスト・瀬名(赤楚衛二)。「お金、貸してくんないかな?」。突然の申し出に、72万円で瀬名を“買う”ことに。唯にとって人生初の “無駄遣い”の冒険が始まる。