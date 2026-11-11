以前、大橋和也(なにわ男子)のことを応援しているファンの人のインスタグラムの投稿をたまたま目にした。そこには、「大橋くんのビジュアルも好きなんだけど、内面を知れば知るほど、もっと応援したくなる」といった旨のことが書かれていた。今回、映画『人生を変えたコント』(12月18日公開)の完成披露舞台挨拶を取材しながら、その投稿のことを思い出していた。

大橋和也

せいや(霜降り明星)が大橋和也の演技を絶賛

最初の挨拶で「イシカワを演じさせていただきました大橋和也といいます!」と気合いたっぷりなことが伝わってくる勢いで自己紹介した大橋。今作が映画単独初主演であることをMCの荘口彰久から紹介され、会場に集まった人たちが大きな拍手を送ると、大橋は「ありがとうございます!」と満面の笑顔でそれに応える。また、カメラマンたちが一斉にシャッターを切ると、大橋は「カメラマンの皆さんもありがとうございます!」と感謝を伝えた。この時の会場の一体感たるや。観客はもちろん、報道陣のことも巻き込んで盛り上げ、会場にいる人全員を置いていかないという心意気を感じた。

イベントが始まり、今作の原作者であるせいや(霜降り明星)が、主演を大橋が務めることが決まったときの気持ちを「大橋くんがやってくれるんやって」「めっちゃうれしかったです!」と話すと、大橋は「うれしい……! マジっすか!? それを聞いてめちゃくちゃうれしいです」と喜びをあらわにした。そんなふうに目を輝かせて、自分の気持ちをまっすぐ伝える姿がまぶしくて、とても心が動かされた。そして、その返答にすぐさま「嘘やったら怖いやろ! (報道陣がたくさんいる)こんなフラッシュの中で(笑)」と言うせいやの返しがさすがで大笑いした。

また、せいやは大橋についてこんなふうに語った。

「僕はもう完成版を観ましたし、なんやったら編集の段階で一緒にやりながら、大橋くんの演技をいろいろ見させてもらったんですけど、想像を超えてたというか。本当によく本をここまで映画で仕上げてくれたというか。大橋くんがプロやなと思ったのが、コントで一番大事なツッコミの芝居なんですけど、めっちゃ難しいと思うんですよ。ツッコミの演技って」

「芸人さんでもツッコミって、なかなかできる人とできない人に分かれるぐらい難しいですけど、大橋くんもずっと稽古の時から気にしてくれてて、僕が声を録音して、それを一言一句たがわず、めっちゃ多分練習してくれたんやなって分かるぐらい、トーンがもう本当に演技のツッコミを超えてましたね。皆さんに、大橋くんのコントのツッコミもぜひ注目ポイントで見てほしいです」

このエピソードを聞いて、大橋和也という人がどんな人かが伝わってきたし、アイドルという仕事をする上でも努力を決して惜しまない人なんだろうなと思った。

大橋和也、自身の人生を変えたのは「家族」

イベントでは、映画のタイトルにちなんで、登壇者たちがそれぞれの「人生を変えた〇〇」を発表する企画が行われ、大橋は「家族」と回答した。

「この業界に入る前にも(芸能活動を)してたんですよ。事務所に入る前にも子役をしたりしてたんですけども、そこに入れてくれたのも家族です。本当に僕が今、この舞台に立っているのも家族のおかげやなって思いますね。自分の人生を変えてくれたのは家族なんで。僕は『何々がしたい』とか、あんまりなかったんですよ。その時に手を差し伸ばしてくれて、こうやってみんなと出会えたのもそうですし、やっぱり家族のおかげだなっていうのは思います」

また、最後の挨拶で、大橋はこんなふうにメッセージを送った。

「僕、この作品に携わらせてもらって、本当に演技してる時も、僕の背中を押してくれるような、みんなでもあったり、イシカワでもあったり。イシカワのポジティブな考え方とか、すごく勉強になったなと思って。多分、観てくださる皆さんも背中を押してくれるような作品ですし、勇気をもらえますし、家族愛だったり、青春だったり、たくさんの出来事が頭にズドンって入って。本当に涙あり笑いあり、笑いながら泣けるような作品となっております」

そして、「ぜひ目を懲らしめて!」とアピールして、せいやから「目を凝らしてね(笑)!」とツッコミを受けるところまで含めて、なんて魅力的な人なんだろうと思った。ほんの一端に触れただけだと思うが、冒頭の投稿者の人が言っていたことが分かったような気がしたイベントだった。フォトセッションの最中、大橋がファンの人たちに向けて「みんな、もっとかわいいって言って!」と声をかけていたとき、仕事で行っているにもかかわらず、「かわいい!」と言ってしまいかけた。危ない! でもなんとか耐えましたので、ご安心を。

なお、完成披露舞台挨拶には、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音、河合勇人監督も登壇した。

映画『人生を変えたコント』イントロダクション

累計15万部超のベストセラーとなった、せいや(霜降り明星)による半自伝小説を実写映画化する映画『人生を変えたコント』(配給：ギャガ、アスミック・エース)。主人公・イシカワを演じるのは、本作が映画単独初主演となる大橋和也(なにわ男子)。そして、桜田ひより、前田旺志郎、岩瀬洋志、櫻井海音らが共演し、監督を河合勇人氏、脚本を林民夫氏が務める。

高校に進学した春、突然始まったいじめによって居場所を失った主人公・イシカワ。どんなにつらい状況でも学校を休まず、大好きなお笑いを武器に、秋のクラス対抗文劇祭で自作のコント劇「リアル桃太郎」にすべてをかける。奪われた青春を取り戻すための、笑いと涙にあふれた逆転劇が幕を開ける。