5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、映画『不可抗力のI LOVE YOU』(2027年3月5日公開)に出演することが決定。曽野にとって初の恋愛映画出演となり、主人公の幼なじみで、知的でクールな“料理男子”を演じる。

同作は、累計180万部を突破した、ほしの瑞希氏による同名少女コミック(集英社)の実写化作品。野村康太と上坂樹里がW主演を務め、バスケ部のエース・綿谷朔(野村)と、彼に中学時代から片思いをしていた星凪(上坂)の秘密の交際から始まるラブストーリーを描く。

曽野が演じるのは、綿谷の幼なじみで良き理解者でもある秋月蓮太郎。綿谷を大切に思うあまり、星凪や周囲に厳しく接してしまうこともあるが、本来は面倒見が良く、心優しい人物だ。また、一人暮らしをする綿谷の自宅に定期的に夕飯を作りに行くほどの料理上手という一面も持つ。

出演決定について、曽野は「本作への出演が決まった時、本当に「嬉しすぎて滅!」でした」とM!LKの楽曲にちなんで喜びを表現。役柄については「僕もM!LKのメンバーのことが大好きで、メンバーが他の人と仲良くしていると嫉妬しちゃうので、そういうところは似ているのかなと思います」と自身との共通点を明かした。

また、役作りでは「ただ冷たい人になるのではなく、ちょっとツンデレだったり、不器用な優しさが垣間見えるよう意識しました」と説明。料理が得意な役柄についても「僕はレシピを見たり計量したりするのが苦手なので、手際よく見せるために現場ではご指導いただきました」と撮影時のエピソードを振り返った。

さらに、野村と上坂が演じるカップルの姿にもときめいたそうで、「身長差が不可抗力というか、グッと見下ろす朔と、キュルキュル輝いた目で見上げる星凪を見たとき、この恋は不可抗力だなって、キュンとしました」とコメント。「僕も“せなさく”をそばで見ていてとてもキュンキュンしましたし、映画館の大きいスクリーンで特大のキュンができると思うので、ぜひそのキュンを浴びにきてください!」と呼びかけた。

あわせて、曽野演じる蓮太郎のキャラクタービジュアルも公開。黒髪に眼鏡を合わせた姿で、知的で落ち着いた雰囲気を見せている。

コメント全文は以下の通り。

曽野舜太

本作への出演が決まった時、本当に「嬉しすぎて滅!」でした。僕が演じる蓮太郎は、朔(野村康太)のことを思いすぎるがゆえに、星凪(上坂樹里)や周りにきつく当たってしまったり、一見、愛想が悪い感じの人かなと思うのですが、本当はすごく面倒見が良く、心の優しい人です。僕もM!LKのメンバーのことが大好きで、メンバーが他の人と仲良くしていると嫉妬しちゃうので、そういうところは似ているのかなと思います。(蓮太郎を)演じるうえでは、ただ冷たい人になるのではなく、ちょっとツンデレだったり、不器用な優しさが垣間見えるよう意識しました。さらに、蓮太郎はすごく料理上手な設定なのですが、僕はレシピを見たり計量したりするのが苦手なので、手際よく見せるために現場ではご指導いただきました。

タイトルの通り、不可抗力な“せなさく”の恋に、僕もめちゃくちゃキュンキュンしたので、皆さんも映画館の大きいスクリーンで特大なキュンができると思います! ぜひそのキュンを浴びにきてください!

(C)2027「不可抗力のI LOVE YOU」製作委員会 (C)ほしの瑞希／集英社