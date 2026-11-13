12月4日に全国公開される映画『VIVANT』の公式Xが13日、上映チケットの売り切れが全国各地で続出していることを受け、一部劇場で追加販売を行うと発表した。

映画『VIVANT』ポスター (C)2026 VIVANT 25 F.P.

公式Xは「先日販売を開始した12/4(金)～の映画『VIVANT』チケット、全国各地で売り切れが続出となっています! 本当にありがとうございます」と報告。

その上で、「そこで急遽あさって15日(日)24時から一部劇場で追加販売をしていただける事になりました」と、新たな販売機会を設けることを明らかにした。

追加販売は11月15日24時(16日0時)からの予定。ただし、劇場によって事前の会員先行販売など、販売スケジュールが異なる可能性があるといい、公式Xは「発売前に各劇場HPをご確認ください」と呼びかけている。

映画『VIVANT』は、8日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『VIVANT』第2シーズンから続く完全新作。ドラマ最終回直後に映画化が発表され、わずか26日後となる12月4日に公開される。

公開初日から6日までの3日間の上映チケットは、9日0時から全国の上映劇場(一部を除く)で先行販売がスタート。都市部を中心に、全上映回が売り切れとなる劇場が続出していた。

公開まで3週間を残す中、チケットの売り切れが全国に広がる異例の状況を受け、追加販売が決定した形だ。