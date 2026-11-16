映画監督・中川龍太郎氏が手がけた短編3作品『メロスの誕生』『欲望(蜘蛛の糸のように)』『こころ』が、2027年1月22日から新宿ピカデリーほか全国31館で2週間限定公開される。

太宰治、芥川龍之介、夏目漱石の文学作品から着想を得た作品で、小関裕太、THE RAMPAGEの藤原樹、超特急の草川拓弥らが出演する。

小関裕太が『走れメロス』の主人公に 親友を人質に差し出し…

2023年制作の『メロスの誕生』は、太宰治の『走れメロス』を原案にした作品。小関裕太が主人公・鈴木翔を演じ、前原滉、新谷ゆづみ、大峰ユリホ、二ノ宮隆太郎、黒田大輔らが出演する。

反社会組織のリーダー・沖嶋(黒田大輔)を倒そうと決意した翔。しかし、愛する妹・莉奈(新谷ゆづみ)の結婚式に出席しなければならない。

そこで、日付が変わるまでに戻ることを条件に、唯一無二の親友・世良(前原滉)を沖嶋に人質として差し出し、結婚式場へと走る。

果たして翔は親友との友情を守り、約束通りに沖嶋のもとへ戻ることができるのか。

藤原樹が闇バイトに関わる青年、草川拓弥は複雑な人間関係に向き合う

2025年制作の『欲望(蜘蛛の糸のように)』は、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』を原案とする作品。藤原樹が主演し、伊藤万理華、カトウシンスケ、田村亮が共演する。

蜘蛛一匹殺さない優しさを持つ神田(藤原樹)は、路美(伊藤万理華)とともに自由を手に入れるため、金を求めて闇バイトを斡旋する黒部恭平(カトウシンスケ)を訪ねる。

黒部の指示である住居に盗みに入った神田は、不気味な雰囲気を漂わせる謎の老人(田村亮)と遭遇。老人から思いがけず金を渡され、希望を見いだすが、やがて欲望に翻弄されていく。

一方、夏目漱石の『こころ』を原案とする2025年制作の『こころ』には、草川拓弥、樋口幸平、夏子が出演する。

駆け出しの小説家である「私」(草川拓弥)が、現在の妻である「彼女」(夏子)と出会ったのは、10年前の大学最後の夏。「私」は「彼女」を唯一の親友である「彼」(樋口幸平)に引き合わせ、3人は親密な関係を築いていく。

しかし、金銭的な事情で「彼」と同棲していた「私」は、次第に親友の心の奥にある本当の姿を知ることに。3人の関係が変化していく中で、それぞれが抱える感情が浮かび上がる。

中川氏が監督を務めた3作品は、2027年1月22日から新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、なんばパークスシネマなど全国31館で上映。公開劇場は順次追加される予定となっている。

中川龍太郎監督