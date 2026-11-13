劇場先行版『風を継ぐもの -はじまり-』初日舞台挨拶が13日、都内で行われ、主人公・立川迅助役の佐久間大介(Snow Man)、壬生浪士組・副長助勤を務める沖田総司役の梶裕貴、壬生浪士組・局長筆頭である芹沢鴨役の加瀬康之が登壇した。

  • 佐久間大介

    佐久間大介

佐久間大介、フラッシュ撮影禁止の案内にユーモアたっぷりの返答

イベントでは、主人公・立川迅助が記憶喪失であることにちなみ、登壇者たちが最近の物忘れや失敗談について語る場面も。

佐久間は、前日に仕事を終えた後、現場近くのデパ地下でおいしそうな豚肉のリブロースを購入したことを明かし、「どうやって(調理を)やろうかなって、いっぱい動画観て、いろんな準備とかもできてると思ってたのに、もうベストの状態で楽しもうと思って。そもそも下味をつけ忘れる……。なんかもうテンション上がってすぐ焼きたくて!」と回顧。

また、「写真を撮って思ったんですけど、白いお皿って全然映えないですね。実際はもっとおいしそうだったんですけどな」とこぼしていた。

  • リブロースに下味をつけ忘れるし、映えないお皿に盛り付けてしまったことを嘆く佐久間大介。

    リブロースに下味をつけ忘れるし、映えないお皿に盛り付けてしまったことを嘆く佐久間大介。

最後の挨拶で、佐久間は「情報が解禁されてから、皆さんにとっても、そして僕たちにとっても待望のこの作品が今日から公開されるということで、本当に楽しみでしかなかった。僕たち的には、やっぱり素敵な作品をみんなに知ってもらって、みんなに楽しんでもらってっていうのが一番ですし、あとは楽しかったっていう思いだったりとかをいっぱいの人に発信していただいて、よりこの『風を継ぐもの』に勢いをつけて、一緒にテレビアニメの放送最終回まで走っていきたいなと思ってますので、皆様のご協力、お力添え、何卒よろしくお願いします」と呼びかけていた。

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