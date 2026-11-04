ローソンは11月3日より、「どらもっち 生キャラメル」などのキャラメルスイーツ4品を、全国の「ローソン」にて順次販売している。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

11月3日発売

Uchi Café どらもっち生キャラメル

塩味をきかせたキャラメルペーストに、キレのある甘みとほろ苦さが楽しめる、2層仕立てのどらもっち。価格は268円。

ローソン「Uchi Café どらもっち生キャラメル」(268円)

Uchi Café プレミアムロールケーキ キャラメル

生クリームを配合した口どけのよいホイップクリームと、ほろ苦いキャラメルクリームの2層が楽しめるなめらかなロールケーキ。価格は248円、沖縄エリアでは281円。

ローソン「Uchi Café プレミアムロールケーキ キャラメル」(248円)

11月10日発売

Uchi Café ふわふわドームケーキ(生キャラメル)

ふんわり仕上げたシフォン生地で、ほろ苦いキャラメルホイップと生キャラメルソースの2種をサンド。価格は194円。

ローソン「Uchi Café ふわふわドームケーキ(生キャラメル)」(194円)

Uchi Café キャラメルパフェ

キャラメルプリンにコーヒーゼリーとスポンジ、ミルクムースを重ねて、キャラメルホイップとアーモンドをトッピングしたご褒美パフェ。価格は340円。

ローソン「Uchi Café キャラメルパフェ」(340円)

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。

※「ふわふわドームケーキ(生キャラメル)」「キャラメルパフェ」は沖縄エリアで販売されない。