ローソンは11月3日より、「どらもっち 生キャラメル」などのキャラメルスイーツ4品を、全国の「ローソン」にて順次販売している。
ラインアップおよび発売日は以下のとおり。
11月3日発売
Uchi Café どらもっち生キャラメル
塩味をきかせたキャラメルペーストに、キレのある甘みとほろ苦さが楽しめる、2層仕立てのどらもっち。価格は268円。
Uchi Café プレミアムロールケーキ キャラメル
生クリームを配合した口どけのよいホイップクリームと、ほろ苦いキャラメルクリームの2層が楽しめるなめらかなロールケーキ。価格は248円、沖縄エリアでは281円。
11月10日発売
Uchi Café ふわふわドームケーキ(生キャラメル)
ふんわり仕上げたシフォン生地で、ほろ苦いキャラメルホイップと生キャラメルソースの2種をサンド。価格は194円。
Uchi Café キャラメルパフェ
キャラメルプリンにコーヒーゼリーとスポンジ、ミルクムースを重ねて、キャラメルホイップとアーモンドをトッピングしたご褒美パフェ。価格は340円。
※画像はすべてイメージ。
※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。
※「ふわふわドームケーキ(生キャラメル)」「キャラメルパフェ」は沖縄エリアで販売されない。