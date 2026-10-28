ローソンは10月27日より、牛乳で仕上げるスープ3品を、北海道・東北のマチカフェ店舗および全国のマチカフェプラス店舗にて販売している。

ローソンマチカフェからミルク仕立てのスープ登場

朝晩の冷え込みが増すこの季節に、マチカフェこだわりの生乳100％使用の牛乳で仕上げた「クラムポタージュ」「海老のビスク風」「コーンスープ」の3品が登場。

まずは、海老の旨みをぎゅっと閉じ込めた、贅沢な味わいの「海老のビスク風」(320円)。海老の豊かな風味と、マチカフェこだわりのミルクのコクが重なり合い、専門店のような奥行きのある味わいに。素材のおいしさが溶け込んだ、なめらかでクリーミーな一杯。

「クラムポタージュ」(298円)は、口いっぱいに広がるあさりの風味と、マチカフェミルクのまろやかな味わいが特長的で、なめらかな口当たりの中に、素材のおいしさをしっかり感じられるスープ。そして、素材の味を引き出したコーンの甘みと、マチカフェミルクのコクが調和した「コーンスープ」(298円)は、やさしくまろやかな味わいが特長の一杯となっている。

いずれも10月27日より、北海道・東北地域のマチカフェ店舗および全国のマチカフェプラス店舗限定で販売されている。

※画像はすべてイメージ。

※価格は全て税込み。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。

※ローソンストア100・Lミニマートでは取り扱いなし。