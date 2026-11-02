サンリオの人気キャラクター・ハローキティをテーマにした「ハローキティ当りくじ」が、11月7日より全国のサンリオショップやローソンなどで順次発売される。

今回の当りくじでは、タータンチェック「Hello Kitty Red」を取り入れたおしゃれなデザインを採用。

目玉賞品として登場するのは、旅行や推し活にも活躍しそうなキャリーケース。さらに、キティのかわいらしさを詰め込んだぬいぐるみやマスコット、アクセサリーケースなどが揃う。

キャリーケース

ぬいぐるみ

アクセサリーケース



そのほかにも、マグカップやミニトート、リップホルダー、ハンドタオル、ノートなど、日常生活で実用的なグッズを展開。

また、最後のくじを引いた人が手にできる「ラストスペシャル賞」にはストールを用意。ハローキティらしいデザインで、ここでしか手に入らない特別感のあるアイテムとなっている。

ラストスペシャル賞 ストール

賞品ラインナップ

キャリーケース

ぬいぐるみ

アクセサリーケース

マスコット

マグカップ

ミニトート

リップホルダー

ハンドタオル

ノート

ラストスペシャル賞：ストール

商品概要

商品名：ハローキティ当りくじ

発売日：2026年11月7日より順次発売

価格：1回990円（税込）

取扱店舗：全国のサンリオショップ、ローソンほか

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