サンリオの人気キャラクター・ハローキティをテーマにした「ハローキティ当りくじ」が、11月7日より全国のサンリオショップやローソンなどで順次発売される。

今回の当りくじでは、タータンチェック「Hello Kitty Red」を取り入れたおしゃれなデザインを採用。

目玉賞品として登場するのは、旅行や推し活にも活躍しそうなキャリーケース。さらに、キティのかわいらしさを詰め込んだぬいぐるみやマスコット、アクセサリーケースなどが揃う。

  • キャリーケース

    キャリーケース

  • ぬいぐるみ

    ぬいぐるみ

  • アクセサリーケース

    アクセサリーケース

そのほかにも、マグカップやミニトート、リップホルダー、ハンドタオル、ノートなど、日常生活で実用的なグッズを展開。

また、最後のくじを引いた人が手にできる「ラストスペシャル賞」にはストールを用意。ハローキティらしいデザインで、ここでしか手に入らない特別感のあるアイテムとなっている。

  • ラストスペシャル賞　ストール

    ラストスペシャル賞　ストール

賞品ラインナップ

  • キャリーケース
  • ぬいぐるみ
  • アクセサリーケース
  • マスコット
  • マグカップ
  • ミニトート
  • リップホルダー
  • ハンドタオル
  • ノート
  • ラストスペシャル賞：ストール

商品概要

  • 商品名：ハローキティ当りくじ
  • 発売日：2026年11月7日より順次発売
  • 価格：1回990円（税込）
  • 取扱店舗：全国のサンリオショップ、ローソンほか

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