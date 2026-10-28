ローソンは10月27日より、『得パン』4品を全国の「ローソン」にて発売。「とことん食べて満たされたい!」「朝のパン選びに迷いたくない!」という方におすすめしたい、食べ応えもコスパも抜群のシリーズとなっている。

驚きのフレンチトースト

風味豊かなフランスパンにフレンチ液をトッピングしてトーストした得パン。価格は192円。

驚きのじゃりぱん

手軽に⼩腹を満たせる、ふっくら生地とじゃりっとしたクリームが美味しいじゃりぱん。価格は192円。

ツナマヨネーズパン

ふんわり、もっちり生地で、ツナとマヨネーズの味わいが楽しめる惣菜パン。価格は127円。

素朴な醤油マヨチーズトースト

チーズに醤油マヨをトッピングし、こんがりと焼きあげた食べ応えのあるトースト。価格は119円。

なお、『得パン』シリーズ発売に合わせ、公式Xでは引用ポストキャンペーンが開催される。10月30日～11月5日の期間中、ローソン公式Xアカウント(@akiko_lawson)をフォローし、対象ポストに「ローソンの得パン食べとく」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に「QUOカードPay 10,000円分」が当たる。

※画像はすべてイメージ。

※「沖縄県」「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」「Lミニマート」では販売されない。

※価格は全て税込み。