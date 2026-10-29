ローソンは11月2日より、「香るバター!とろーりチーズ!グルメフェア」を開催。バターやチーズを使用した商品15品を全国の「ローソン」にて順次販売する。
ローソンでは2025年11月に「ハッピーチーズフェア」を開催し、チーズの濃厚さを楽しめる商品18品を展開。累計1,300万個以上を販売した。今回はチーズに加え、年末に向けて需要が高まるバターにも着目し、とろけるチーズの“濃厚さ”と、バターの“香りやコク”を楽しめる新商品14品と既存商品1品の計15品を展開する。
ラインアップおよび発売日は以下のとおり。
11月2日発売
とろ～り4種のチーズ牛丼
モッツァレラ、ゴーダ、チェダー、パルメザンの4種のチーズを使用した牛丼。背徳感のある味わいで、価格は697円。
じゅわっとバターのペッパードリア
じゅわっとバターが溶け込む濃厚な味わいのドリア。バターライスにバター風味が香るドリアソースを合わせ、醤油とブラックペッパーで炒めたお肉とコーンが味わいのアクセントに。価格は599円。
バター醤油香る コク旨焼うどん
出汁と醤油で炒めた焼うどんにトッピングのバターでコクのある味わいに仕立てた焼うどん。599円。
とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン
濃厚な豚骨醤油スープにとろ～りチーズを合わせた、背徳感のある味わいのラーメン。ボリューム満点で、価格は745円。
トルティーヤ あんバター
上品な甘さのあんこにバターでコクや濃厚さが加えた、味わい深いトルティーヤ。333円。
じゃがバターコーン
ホクホクとしたじゃがいもとバター醤油コーンに、風味豊かなバターを合わせた人気の組み合わせ。価格は333円。
11月3日発売
大きなおにぎり 紅鮭バター醤油ごはん(明太バターソース入り)
バター醤油で味付けしたご飯に、人気の紅鮭を合わせ、中にはさらに明太バターソースをイン。食べ応えのある大きなおにぎりで、価格は297円。
とろ～りコーンチーズのキムチキンパ
ピリ辛なキムチキンパに、コーンを加えたとろ～り伸びるチーズをトッピングしたキンパ。397円。
マッケンチーズバーガー
アメリカのソウルフードとなっている茹でたマカロニに濃厚なチーズソースを絡めた「マカロニ&チーズ」を、ハンバーガー仕立てにした一品。ボリューム感もあって、価格は397円。
チーズホットドッグ
ジューシーなソーセージと、とろりととろけるチーズソースを合わせたホットドッグ。354円。
あんバターフランス
香ばしく歯切れの良いフランスパンに、風味豊かなバターと甘さ控えめのあんこをサンド。価格は214円。
バターホイップメロンパン
サクッとしたメロンパン生地の中に、コクのあるバター風味のホイップクリームをたっぷりと注入したメロンパン。203円。
とろ～りチーズの白いパン
もちもちとした白いパン生地の中に、とろ～りとしたチーズクリームを包み込んだパン。チーズのコクが口いっぱいに広がる優しい味わいで、価格は192円。
じゃがバターコロッケ
北海道産じゃがいものホクホクとした食感と、バターの風味を楽しめるコロッケ。168円。
既存商品
いももちチーズ
もちもちとした食感のいももちの中にチーズを入れて揚げた一品。165円。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。
※地域によって、価格・仕様が異なる場合がある。