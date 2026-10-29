ローソンは11月2日より、「香るバター!とろーりチーズ!グルメフェア」を開催。バターやチーズを使用した商品15品を全国の「ローソン」にて順次販売する。

ローソンでは2025年11月に「ハッピーチーズフェア」を開催し、チーズの濃厚さを楽しめる商品18品を展開。累計1,300万個以上を販売した。今回はチーズに加え、年末に向けて需要が高まるバターにも着目し、とろけるチーズの“濃厚さ”と、バターの“香りやコク”を楽しめる新商品14品と既存商品1品の計15品を展開する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

11月2日発売

とろ～り4種のチーズ牛丼

モッツァレラ、ゴーダ、チェダー、パルメザンの4種のチーズを使用した牛丼。背徳感のある味わいで、価格は697円。

じゅわっとバターのペッパードリア

じゅわっとバターが溶け込む濃厚な味わいのドリア。バターライスにバター風味が香るドリアソースを合わせ、醤油とブラックペッパーで炒めたお肉とコーンが味わいのアクセントに。価格は599円。

バター醤油香る コク旨焼うどん

出汁と醤油で炒めた焼うどんにトッピングのバターでコクのある味わいに仕立てた焼うどん。599円。

とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン

濃厚な豚骨醤油スープにとろ～りチーズを合わせた、背徳感のある味わいのラーメン。ボリューム満点で、価格は745円。

トルティーヤ あんバター

上品な甘さのあんこにバターでコクや濃厚さが加えた、味わい深いトルティーヤ。333円。

じゃがバターコーン

ホクホクとしたじゃがいもとバター醤油コーンに、風味豊かなバターを合わせた人気の組み合わせ。価格は333円。

11月3日発売

大きなおにぎり 紅鮭バター醤油ごはん(明太バターソース入り)

バター醤油で味付けしたご飯に、人気の紅鮭を合わせ、中にはさらに明太バターソースをイン。食べ応えのある大きなおにぎりで、価格は297円。

とろ～りコーンチーズのキムチキンパ

ピリ辛なキムチキンパに、コーンを加えたとろ～り伸びるチーズをトッピングしたキンパ。397円。

マッケンチーズバーガー

アメリカのソウルフードとなっている茹でたマカロニに濃厚なチーズソースを絡めた「マカロニ&チーズ」を、ハンバーガー仕立てにした一品。ボリューム感もあって、価格は397円。

チーズホットドッグ

ジューシーなソーセージと、とろりととろけるチーズソースを合わせたホットドッグ。354円。

あんバターフランス

香ばしく歯切れの良いフランスパンに、風味豊かなバターと甘さ控えめのあんこをサンド。価格は214円。

バターホイップメロンパン

サクッとしたメロンパン生地の中に、コクのあるバター風味のホイップクリームをたっぷりと注入したメロンパン。203円。

とろ～りチーズの白いパン

もちもちとした白いパン生地の中に、とろ～りとしたチーズクリームを包み込んだパン。チーズのコクが口いっぱいに広がる優しい味わいで、価格は192円。

じゃがバターコロッケ

北海道産じゃがいものホクホクとした食感と、バターの風味を楽しめるコロッケ。168円。

既存商品

いももちチーズ

もちもちとした食感のいももちの中にチーズを入れて揚げた一品。165円。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※地域によって、価格・仕様が異なる場合がある。