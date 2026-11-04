2026年11月の新作5品まとめ(11月3日発売予定)

本記事ではミニストップで11月3日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、韓国でも親しまれるコグマ（さつまいも）のほっこり甘いパンやスイーツをはじめ、食欲をそそる食事メニューまで、人気の韓国グルメを楽しめるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年11月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「チュモッパ(韓国にぎりめし)」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

韓国の定番家庭料理として人気のあるおにぎり「チュモッパ(韓国にぎりめし)」(181.44円)は、ご飯に沢庵と野沢菜、たらこ、のり、白ごまを混ぜ合わせ、食感よく仕上がっています。

「牛プルコギキンパ風太巻5巻」(429.84円)

価格 : 429.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

牛肉やきんぴらごぼう、人参ナムル、お新香を組み合わせた、食べ応えのある太巻き「牛プルコギキンパ風太巻5巻」(429.84円)は、牛肉は炭火焼牛カルビを使用し、プルコギたれでしっかりと味付けすることで肉感と旨味が感じられるように仕立てられています。

「旨だれデジカルビ重(大麦入り)」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

豚カルビを甘辛い醤油だれで漬け込み、香ばしく焼き上げた「旨だれデジカルビ重(大麦入り)」(537.84円)は、つけ添えのコチュジャンで味変しながら楽しめます。

「コグマパン」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

湯ごね生地を練り込んだ、もっちりとした食感が特徴の「コグマパン」(192.24円)は、さつまいもを模した生地にさつまいもあんを入れて焼き上げています。

「コグマシュークリーム」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

韓国で大人気のコグマパンをイメージしたシュークリーム「コグマシュークリーム」(192.24円)は、もちもちとした食感のシュー生地に、甘みが強くねっとりとした食感の種子島産安納芋あん入りクリームを詰めています。

まとめ

11月3日発売の新商品は、さつまいものやさしい甘さを楽しめる「コグマパン」や「コグマシュークリーム」をはじめ、韓国気分を楽しめる「デジカルビ重」、「キンパ風太巻」、「チュモッパ」などのメニューが豊富にラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用