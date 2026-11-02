11月に入りました。アップダウンの激しかった天気も落ち着きを見せ、冬の寒さを感じさせる日々が増えてきました。温かいフードやドリンクがますます恋しくなってきますね。

2026年11月の新商品5選まとめ(11月3日〜11月9日)

ファミリーマート2026年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。五目あんかけ飯のお弁当、アーモンド風味が楽しめるデニッシュ、コクと深みが際立ったカレーうどん、砕いて食べるトルティーヤチップスのタコス風サラダ、完熟トマトの冷食アラビアータなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「旨味噌炒めの五目あんかけ飯」(698円)

価格 : 698円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

五目あんかけと中華風炊き込みごはんをワンプレートで楽しめるお弁当。旨みとコクのあるみそ入りのタレで豚肉と野菜を炒めた濃厚な五目あんかけに、中華風炊き込みごはんをあわせました。

「アーモンドツイスト」(160円)

価格 : 160円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

アーモンド風味のビスケット生地を被せたデニッシュに、アーモンドをつけて焼き上げ、仕上げにシュガーコーティングをしました。

「コクと深みのカレーうどん」(578円)

価格 : 578円

発売地域：東北、関東、北陸、九州

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

弾力のあるうどんに、香り豊かなスパイスにオニオン・チャツネ・牛のコク味を加えたカレーソースを合わせた、深みのある味わいのカレーうどん。具材として豚肉・玉ねぎ、青ねぎをのせています。なお静岡県の一部では取り扱いがありません。また、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

「砕いて食べる！タコス風サラダ」(537円)

価格 : 537円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、沖縄

砕いて食べるトルティーヤチップスのサラダ。タコミート、チーズ、レタス、きゅうりなどの野菜をトッピングしました。サルサソース付きです。

「ベーコンの旨みとクセになる辛み完熟トマトのアラビアータ」(298円)

価格 : 298円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ベーコンと完熟トマトが味わえる、冷凍食品のショートパスタ。完熟トマトの旨みを引き出したソースに、生パスタ「リガトーニ」を合わせました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

まとめ

11月3日発売の新商品は、濃厚な五目あんかけに中華風炊き込みごはんをあわせた「旨味噌炒めの五目あんかけ飯」、弾力のあるうどんに香り豊かなスパイスが楽しめる「コクと深みのカレーうどん」、サルサソース付きのトルティーヤチップスのサラダ「砕いて食べる！タコス風サラダ」など個性豊かなメニューが登場。

また、おやつタイムにぴったりな「アーモンドツイスト」や、ストックしておくことで手軽に味わえる冷食の「ベーコンの旨みとクセになる辛み完熟トマトのアラビアータ」なども要チェックのアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用