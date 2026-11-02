【11月3日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年11月の新商品5品まとめ(11月3日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年11月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「満腹濃厚豚ラーメン」(745円)

価格 : 745円

エネルギー : 696kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※黒胡椒小袋を別添しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

たっぷり盛られたヤサイと、存在感抜群の分厚いチャーシュー、そして食べ応えのあるワシワシ麺が自慢の「満腹濃厚豚ラーメン」が登場です。ガツンとパンチのあるにんにくがしっかりと効いた濃厚なスープが太麺に絡み、一杯でお腹も心も満たされる強烈な一杯に仕上がっています。

「とろ～り4種のチーズ牛丼」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 674kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

定番の牛丼に、モッツァレラ、ゴーダ、チェダー、パルメザンという個性豊かな4種類のチーズをたっぷりとトッピングした「とろ～り4種のチーズ牛丼」が登場。牛肉の旨みと甘辛いタレに、とろける濃厚なチーズが絡み合う、たまらない背徳感を味わえる至福のどんぶりメニューです。

「とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン」(745円)

価格 : 745円

エネルギー : 787kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※黒胡椒小袋を別添しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ガッツリ系の定番「満腹濃厚豚ラーメン」に、なんととろけるチーズを豪快にトッピングした「とろ～りチーズ満腹濃厚豚ラーメン」が登場! にんにくの効いた濃厚な豚骨醤油スープにチーズのまろやかなコクが加わり、さらに背徳感がアップした中毒性の高い一杯になっています。

「ソースが白イイじゃん シーフードオムライス」(775円)

価格 : 775円

エネルギー : 548kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

※商品には「M!LK」とのコラボピックが特別に付いてくるとのこと

海鮮の旨みが溶け込んだクラムチャウダー風の特製白いソースが目を引く「ソースが白イイじゃん シーフードオムライス」が登場です。ぷりぷりの海老と風味豊かなあさりをトッピングし、まろやかなソースとふんわり卵が絶妙なハーモニー楽しめる商品になります。

「からあげクン ケイジャンでイイじゃん味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 231kcal

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大人気のホットスナックからあげクンから、スパイシーな「ケイジャンでイイじゃん味」が新登場。複数の香辛料をブレンドしたケイジャン特有のパンチの効いた風味が食欲を刺激し、後引く美味しさでついつい手が伸びてしまう、おやつにもお酒のお供にもぴったりな一品です。

まとめ

11月3日発売の新商品は、「満腹濃厚豚ラーメン」や「とろ～り4種のチーズ牛丼」、「ソースが白イイじゃん シーフードオムライス」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用