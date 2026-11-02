【2026年11月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。 今週は、醤(ジャン)のコクを楽しめる麻婆茄子丼やガーリックの効いたグリルチキンの弁当など、さまざまな商品が発売されています。

2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日〜10月21日)

  • 「セブンイレブン 2024年10月の新商品」

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「トマトの旨み広がる バターチキンカレー」(594円)

  • 「トマトの旨み広がる バターチキンカレー」(594円)

    「トマトの旨み広がる バターチキンカレー」(594円)

価格 : 594円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、静岡県、九州

トマトの旨みとスパイスの香りを楽しめるバターチキンカレーです。

「醤のコクと旨み 麻婆茄子丼」(537円)

  • 「醤のコクと旨み 麻婆茄子丼」(537円)

    「醤のコクと旨み 麻婆茄子丼」(537円)

価格 : 537円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、東海、近畿、九州

鶏ガラと豚ガラ、醤(ジャン)の旨みが効いた麻婆茄子丼です。

「ガーリックトマトのグリルチキン弁当」(699円)

  • 「ガーリックトマトのグリルチキン弁当」(699円)

    「ガーリックトマトのグリルチキン弁当」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿、福岡県、佐賀県、大分県

ジューシーなグリルチキンに、ガーリックの効いたトマトソースをかけた食べ応えのある弁当です。

「ビーフ&マッケンチーズ」(453円)

  • 「ビーフ&マッケンチーズ」(453円)

    「ビーフ&マッケンチーズ」(453円)

価格 : 453円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

ホットロールにペッパーの効いた薄切り牛焼肉とマッケンチーズを挟んだ、食べ応え，背徳感のあるロールです。
※11月4日(水)以降順次発売

「ハンバーグと目玉焼きのナポリタン」(699円)

  • 「ハンバーグと目玉焼きのナポリタン」(699円)

    「ハンバーグと目玉焼きのナポリタン」(699円)

価格 : 699円
販売地域 : 関東、新潟県、北陸、静岡県、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国

ハンバーグと目玉焼きを組み合わせたボリューム感のあるナポリタンです。
※11月4日(水)以降順次発売

まとめ

グリルチキンにガーリックトマトソースを合わせた「ガーリックトマトのグリルチキン弁当」や、ナポリタンにハンバーグと目玉焼きをトッピングした「ハンバーグと目玉焼きのナポリタン」は、ボリューム満点の一品。牛焼肉と、マカロニにチーズソースを絡めたマッケンチーズを挟んだ「ビーフ&マッケンチーズ」は、一本でも満足感のある食べ応えが魅力です。

そのほか、トマトの旨みとスパイスの風味が楽しめる「トマトの旨み広がる バターチキンカレー」や、コク深い味わいの「醤のコクと旨み 麻婆茄子丼」など、本格的な味わいを楽しめる商品が登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

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いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

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