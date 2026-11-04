ジャルパックは10月23日より、1組限定の「プライベートジェットで迎える2027初日の出フライト」を販売している。

本ツアーでは、JAL ビジネスアビエーションの手配協力の下、優れた静粛性と洗練されたデザインで世界中から愛されるプライベートジェット「HondaJet」を完全チャーター。1組(最大4名)限定で、360度広がる雲上の絶景と富士山を望む、至高のフライトとなっている。

HondaJet

HondaJet 機内イメージ

今回のハイライトは、悠然とそびえる富士山と輝く初日の出が織りなす「富士山を望む絶景航路」。2027年1月1日に羽田空港を出発し、静岡空港上空で富士山と初日の出を望む。混雑とは無縁の完全なプライベート空間から、新年の幕開けを飾る雄大な絶景を独占することができる。

また、自宅と羽田空港の往復には専用ハイヤーを用意し、出発時は機体のそばまで案内する。機内では、おせち風の軽食と、アルコールやソフトドリンクなどの飲み物を提供する。

おせち風軽食

販売期間は10月23日～12月16日17時（日本時間）。ツアー代金は1組あたり480万円。詳細はジャルパックのデジタルパンフレットで確認できる。

※画像は全てイメージ。

※配車は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の指定箇所1か所に限る。