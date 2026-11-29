「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」(大阪府大阪市)は2027年1月16日～3月10日の期間、大阪の笑いと福を楽しむ冬の滞在「なにわ福福(ふくふく)ステイ」を開催する。

「PIKAPIKA 祭 NIGHT～笑福萬来～」のイメージ

大阪は古くから商人の街として栄え、商売や暮らしの中で縁起や福を大切にし、それを人々が楽しむ文化を育んできた。なかでも同施設が位置する新世界周辺は、江戸時代から社寺が集まるエリアであり、通天閣の「ビリケン」や今宮戎神社の「えべっさん」など、福にまつわる文化やスポットが今も息づいている。こうした大阪独自の福を呼び込む文化と、笑いを楽しみに変える商人気質に着目し、笑福萬来をテーマに、なにわ福福ステイを開発した。街歩き、食、祭り、湯を通して、大阪の笑いと福に触れ、心も身体も温まる冬の滞在を提案する。

新世界をめぐるツアーが特別仕様に

大阪の下町情緒あふれる新世界をめぐるツアー「ほないこか、ツウな新世界さんぽ」が、冬限定の開運特別仕様で登場。同施設オリジナルの浴衣や半纏を身にまとい、福をかき集める熊手を片手に街へ繰り出す。通常のツアーでは巡らない「ビリケン神社」や名物ヒョウ柄専門店として人気な「なにわ小町」など7つの福スポットを巡り、ビリケンや七福神をモチーフにした縁起物の飾りを集めて本ツアー限定の「福熊手」を完成させる。人情とユーモアあふれる大阪の街で福をたっぷりとかき集め、新年の運気を持ち帰る、笑顔咲く冬の開運散歩を体験できる。参加料金は無料、予約も不要。

ナイトイベントが冬祭りバージョンに

通年開催のナイトイベント「PIKAPIKA 祭 NIGHT」を冬祭りバージョンで開催する。冬の澄んだ空気を表現した蒼(あお)の提灯で彩られるPIKAPIKA横丁街では、ふぐ出汁香るふぐおでんや見た目も愛らしいふぐ豚まんなど、開運の願いを込めた「福福グルメ」を用意。さらにメインイベントでは、吉本興業の芸人とともに熱気あふれるオリジナル盆踊りを楽しめる。参加者の福を願う「七福神の宝船神輿」が登場するなか、打ち出の小槌や軍配をモチーフにした楽器を鳴らして踊れば、寒さも吹き飛ぶ賑やかさに。笑って、食べて、踊る大阪ならではの活気と幸福感に包まれる、特別な冬の夜を提供する。参加は無料、屋台で販売するフードやドリンクは各500円となる。

浸かって笑って、福来る「笑福の湯」

旅の疲れや冬の寒さをじんわりと解きほぐし、自然と笑顔がこぼれて福で満たされるユニークな入浴体験「笑福の湯」(1名1泊あたり1,000円)。湯船には福の神として愛される「ビリケン」が鎮座し、まるでそこから幸福の湯が注ぎ出しているような「笑福の湯」に浸かりながら、福をもたらすと伝わる足の裏にそっと触れ、ご利益を願いながら心身を芯から温める。さらに、湯上がりには同施設オリジナルの「ビリケンさんフェイスマスク」で誰もが福の神へ変身。鏡を見たり同行者と顔を見合わせてクスッと笑い合うひとときが、心までほぐしてくれる。