ジャルパックは10月8日10時より、米国メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャース(以下、ドジャース)観戦ツアー(2027年3月～9月出発)と、6球団のMLB観戦チケットオプションを発売する。

本ツアーには、スタジアムへの往復送迎と観戦チケットが付いており、観戦チケットは希望に合わせて1試合～3試合から選択することができる。

1試合観戦もしくは2試合観戦を選択した場合には、ドジャースホーム側(2階3塁側内野席のセクション125～155)を確約。3試合を観戦する場合には、ドジャースアウェイ側1階1塁側内野席(セクション10～30)、2階内野席(セクション101～120)、ドジャースホーム側確約/1階3塁側内野席(セクション9～31)など、こだわりの座席エリアが用意されている。

出発日は2027年3月26日～9月18日(ドジャースのホームゲーム開催日に準じる)、旅行期間は2泊4日以上(帰国日は自身で選択可能、最大28泊30日まで)となっており、2日目以降にドジャースのホーム戦を観戦(1試合～3試合で選択可能)。なお、添乗員は同行しないが、現地係員が案内をしてくれる。ツアーの申込み・詳細は専用サイトから。

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