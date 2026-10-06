ジャルパックは、旅行のプロが厳選した「シェラトンホテルズ」で、滞在費をおさえながらハワイを満喫できるJAL海外ダイナミックパッケージを販売している。

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ

本商品では、旅行のプロが厳選した、ワイキキの一等地にある人気ホテル「モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ」「シェラトン・ワイキキ・ビーチリゾート」「ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート ワイキキ」「シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ワイキキビーチ」の4軒からお好みのホテルをチョイス。絶景オーシャンビューの部屋を選ぶこともできる。

また、1食当たり約6,000～9,000円相当する宿泊ホテル内レストランでの毎朝食がセットになっており、滞在中の食事代をスマートに節約。朝食に加えて、空港送迎、お買物券30ドル分、トロリー乗り放題券、Wi-Fiルーターレンタル、現地での日本語安心サポートまで、ハワイ旅行の「あったら嬉しい」が全て旅行代金に含まれている。

ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート ワイキキ

さらに、ジャルパックのWebサイトから予約すると、JAL Life Status プログラムのLSPポイントが10ポイント加算されるほか、通常はホテルへの直接予約でしか獲得できないMarriott Bonvoy ポイントも、1部屋につき1,500ポイントたまる。

出発日は2026年11月1日～2027年5月31日(12月25日～1月2日出発を除く、2027年6月5日現地発まで)。なお、出発日の120日前までに予約すると、1万円引きが適用される。申込み・詳細は専用サイトから。

※画像は全てイメージ。