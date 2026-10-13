ジャルパックは10月より、JALマイレージバンク会員限定キャンペーン「旅して働く!おかわりクーポン」を開催。年内に対象のワーケーションプランを利用した代表者に対し、次回ワーケーションで使える3,000円分の割引クーポンを配布している。

美しいロケーションで心をリフレッシュしながら仕事にも集中できる、新しい旅のスタイル「ワーケーション」。「休暇の合間に大切な会議へスムーズに参加する」「お子さまの休みにあわせて旅先でフレキシブルに働き、かけがえのない家族時間を過ごす」など、ワークライフバランスを豊かに叶える選択肢として広がりを見せている。

本キャンペーンは、そんなワーケーションを後押しする、JALマイレージバンク(JMB)会員限定企画。10月1日～12月31日までの期間中に、JALダイナミックパッケージの対象ワーケーションプランを利用のうえ、2027年3月10日までに専用フォームよりエントリーすると、代表者のJMB会員1名に、次回(2027年1月1日～3月31日)のワーケーションで利用できる3,000円分の割引クーポンがプレゼントされる。

キャンペーン詳細および対象プランの確認は、ジャルパック ワーケーション特集ページから。