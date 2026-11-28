星野リゾートが展開する「星のや東京」(東京都千代田区)は12月3日より、「もう作られなくなった日本の家庭料理」をコンセプトに掲げた、メインダイニング冬限定メニュー(1名33,880円)の提供を開始する。

コンセプトは「もう作られなくなった日本の家庭料理」。ライフスタイルの変化に伴い、現代の食卓から姿を消していった日本の家庭の味に再び光を当て、独創的な感性と技術で現代の美食へと再構築した全10品のフルコースを提供する。

料金は1名 33,880円(税・サービス料込、宿泊料別)。予約は公式サイトにて前日まで受け付ける。

「ごさい漬け」(茨城県)から着想を得た一皿

鰯や大根、柚子などを塩漬けする家庭料理「ごさい漬け」から着想を得た一皿。麹に漬け込んだ鰯で柚子のコンフィチュールをサンドし、発酵大根と菊花で巻いた。百合根のピュレを添え、大根の乳酸発酵による旨味を生かした、まろやかな酸味のヨーグルトソースを合わせる。伝統的な保存食に受け継がれる発酵の知恵と味わいを、現代的な感性で再構築した。

「ぼくめし」(静岡県)を味わい豊かにアレンジ

鰻とごぼうの混ぜごはん「ぼくめし」を味わい豊かな一皿へと昇華させた。出汁で炊き上げたお米に、ごぼうのピュレと炭火で香ばしく焼き上げた鰻を贅沢に合わせた。筒状に揚げた海苔の中には口の中で濃厚に溶け出す卵を忍ばせ、仕上げにごぼうパウダーをまぶす。出汁の繊細な風味と鰻の芳醇なコク、そして海苔の香りが調和した一品。

ぼくめし

「でんぷんもち」(北海道)を旬魚の付け合わせに

小豆煮とでんぷんを練って焼き上げる郷土菓子「でんぷんもち」を、魚料理の付け合わせへと大胆にアレンジした。でんぷんもちには、小豆の代わりに発酵させた枝豆を練り込み、その上にこんがりとソテーした旬魚を重ねている。仕上げには、澄んだ旨味の海老のコンソメと濃厚な毛蟹のビスク、2種のソースを合わせた。かつての素朴なおやつに魚介の豊かな風味が重なる、新たな味わいを生み出す。

でんぷんもち

「がっぱらもち」(青森県)を苺のデザートに

すり潰したお米に黒ごまを加えて平らに焼き上げる、青森の素朴なおやつ「がっぱらもち」。この香ばしい生地にウイスキーでマリネしたドライフルーツを練り込み、デザートのベースに仕立てた。その上に、軽やかなバニラのシャンティとフレッシュな苺、口どけなめらかなショコラブランのソルベを重ねている。仕上げに香り高い苺のコンフィチュールソースを纏わせ、懐かしくも鮮やかな現代のデセールへと再構築した。

がっぱらもち

和の静けさ漂うダイニング

日本の伝統様式を重んじながら、現代に合わせて進化し続ける星のや東京。その地下1階にあるダイニングでは、地層をイメージした左官仕上げの壁と大きな御影石が迎え入れる。エントランスを抜けると、6室の畳敷きの個室、4つのテーブル席がある。和の静けさが漂う落ち着いた日本旅館の空間で、滞在着のまま肩肘張らずに食事を楽しめる。