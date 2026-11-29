星野リゾートが展開する「星野温泉 トンボの湯」(長野県軽井沢町)は12月18日から、「冬のソロ活日帰り温泉プラン」(10,500円)を提供する。

野鳥の森の動物や自然をゆっくり味わうネイチャーウォッチング

コロナ禍を経て定着した「癒やし」や「自己探求」を目的としたひとり旅。一方で、軽井沢のような観光地は「友人や家族と訪れる場所」というイメージから、ひとり旅に少し抵抗を感じる方も少なくない。東京から約90分の軽井沢星野エリアには、豊かな自然、温泉、食事、買い物といった魅力が凝縮されている。昨冬スタートした同プランは「周りを気にせずリフレッシュできた」と好評を博した。今シーズンは食事内容を拡充し、より快適に過ごせる環境を整えて提供する。

提供期間は2026年12月18日～2027年3月19日。ただし、2026年12月26日～2027年1月3日、1月20日、2月17日、2月24日～25日、3月8日～9日、3月17日は除外日となる。

料金は10,500円(1名)で、野鳥の森ネイチャーウォッチング参加費、防寒ブーツ・双眼鏡レンタル、村民食堂でのランチ(限定「ハーフ&ハーフ鍋」、または通常の定食・季節の鍋から選択)、トートバッグ、入浴料、レンタルタオル・スキンケアセット、星野エリアチケット1,000円分、ソロジャーナルが含まれる。予約は公式サイトにて2日前まで受け付ける。

ランチタイムは一人でも気兼ねなく過ごせる席でゆっくりと

軽井沢の景色を眺めることができる村民食堂の窓際の席

混雑するランチタイムでも周囲の目を気にせず自分のペースで食事を楽しめるよう、窓際席やゆとりある大テーブル席へ案内する。冬の景色を眺めながら、静かなランチタイムを過ごせる。

信州の郷土の味と冬の定番を一度に味わう「ハーフ&ハーフ鍋」

「せっかくなら色々な味を楽しみたいけれど、ひとりだと1種類しか頼めない」というソロ旅ならではの悩みに応え、同プラン利用者限定のスペシャルメニュー「ハーフ&ハーフ鍋」を用意した。村民食堂の看板メニューである信州の郷土料理「たっぷりきのこの投じ蕎麦」と、冬に嬉しい濃厚な旨味の「もつ鍋」を、1つの鍋で組み合わせた。きのこの旨味が溶け出した出汁で味わう蕎麦と、濃厚なスープのもつ鍋という異なる2つの味わいを一度に堪能できる。

冬の軽井沢で過ごすソロ旅のスケジュール例

9:30 普段着のまま手ぶらでチェックイン

星野温泉トンボの湯

到着後、トンボの湯の受付でチェックインを行う。おすすめの過ごし方や旅の気づきを記録できる冊子「ソロジャーナル」や、スキンケアセットが入ったトートバッグを受け取る。大きな手荷物を預け、身軽に散策へ出発できる。

9:45 専門ガイドが案内する「野鳥の森ネイチャーウォッチング」

野鳥の森の散策風景

専門ガイドの案内で冬の森を散策し、双眼鏡で野鳥を観察。約2kmの平坦なコースのため、体力に自信がない人でも無理なく歩ける。日常の喧騒から離れ、動植物の生態や森の自然について学びながらリフレッシュできる。

12:30 源泉かけ流しの美肌の湯で体を温める

トンボの湯の露天風呂

トンボの湯は源泉かけ流しの温泉。深さ85cmの内湯や雪景色を望む露天風呂で体を温められるほか、冬の澄んだ空気の中でサウナ後の外気浴を楽しめる。

14:00 気分に合わせて選べるソロランチ

熟成味噌の煮込みハンバーグ定食

同プラン限定のスペシャルメニュー「ハーフ&ハーフ鍋」をはじめ、その日の気分に合わせて定食や季節の鍋などから好みのメニューを選べる。冬景色を望む窓際席やゆったりとした大テーブル席など、ひとりでも気兼ねなく過ごせる空間で、体の中からじっくり温まる豊かなランチタイムを満喫できる。

15:30 ハルニレテラスのカフェで旅を振り返る

丸山珈琲のカフェタイム

星野エリアチケットを使いハルニレテラスへ。カフェで一息つきながら、「ソロジャーナル」に旅の気づきや思い出を記録。リフレッシュした気持ちで1日を振り返り、日帰り旅をしめくくる。