星野リゾートは、ふぐ・ゴーヤー・冬野菜などを堪能できる4施設の期間限定ダイニングメニューと、「星野リゾート トマム」のスキーシーズンに向けた新拠点のオープン情報を公開した。

「星野リゾート トマム」(北海道占冠村)に12月1日、レッスン受付、ギアレンタル、リフト券販売を集約した「Adventure Base(アドベンチャーベース)」がオープンする。スムーズに移動できるゲレンデ直結型で、2階にはデビューパークに直結しており、翻訳ツールや滑走動画を活用した多言語対応のレッスンを展開する。3階では、日々の雪質・雪温に合わせたワックスサービスも提供する。

星野リゾート トマム「Adventure Base(アドベンチャーベース)」

「星のや沖縄」(沖縄県読谷村)は2027年2月28日まで、イタリア料理の技法で琉球の食文化を紐解く「琉球ガストロノミア～Bellezza～」秋冬メニューを提供している。沖縄の郷土料理「ゴーヤーチャンプルー」を再構築した新シグネチャー料理をはじめ、沖縄の素材を用いた「医食同源」に基づく全4品のコースが楽しめる。

「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)では12月31日まで、メインダイニング「日本料理 嘉助」にて「山の懐石」初冬限定メニューを提供中。脂の乗った旬の真名鰹(まながつお)」の幽庵焼きを温めた石の上で供する焼肴「冬嶺(とうれい)」や、炭火焼きの鹿肉に実山椒を添えた八寸「初冬」、亥の子餅の白味噌仕立て椀盛など、信州の山川の恵みを使用した身も心も温まる料理を提供する。

「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)では12月4日～2027年3月18日、メインダイニング「OTTO SETTE」にて、冬野菜とワインのマリアージュを楽しめる冬限定ディナーを提供する。赤ワインで煮詰めたリゾットに炭火焼きのイタリア野菜を合わせた1皿や、牛肉のグリッリア(炭火焼き料理)などを、500種・2,000本からソムリエが選ぶワインや白樺樹液のノンアルコールペアリングと共に楽しめる。

ラディッキオタルティーボのリゾット

「リゾナーレ下関」(山口県下関市)は12月9日～2027年3月16日、メインダイニング「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」にて、下関を代表する冬の味覚・ふぐを堪能する全5品の冬限定ディナーを提供する。ふぐの新たな魅力を引き出すシグネチャー料理「ふぐ刺しとふぐ皮の冷製カペッリーニ」をはじめ、ふぐの身皮のリゾットや白子と牛フィレ肉の炭火焼きなど、多彩な部位と調理法で冬の味覚を味わえる。