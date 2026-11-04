ファミリーレストラン「ココス」は11月4日、クリスマス特別商品の予約受付を開始した。

  • 「ココスのクリスマス 2026」

    「ココスのクリスマス 2026」

「ココスのクリスマス 2026」では、単品メニューのほかに、お得なセットメニューも用意されており、家族や友人との集まりなどシーンや人数に合わせてお好みのセットを選ぶことができる。予約期間は11月4日～12月25日、受取期間は12月17日～25日。テイクアウトは店頭またはネットで予約でき、公式サイトからのネット注文で10%オフになる。

セットメニュー(一例)

ココスのクリスマスセット

  • ココス「ココスのクリスマスセット」(4,776円、ネット注文4,298円)

    ココス「ココスのクリスマスセット」(4,776円、ネット注文4,298円)

「ココスのクリスマスセット」は、「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル」に、クリスマスリースピッツァ、骨付きローストチキン2本(ハニーマスタードソース付き)、クリスマスポテト、シェアサイズのカリフォルニアタコサラダを組み合わせたセット。ハンバーグは、季節限定の「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」に変更できる。価格は4,776円。テイクアウトのネット注文では10%オフの4,298円となり、通常のセット価格より478円お得になる。

ピッツァパーティーセット

また、ピッツァや骨付きローストチキンを楽しめる「ピッツァパーティーセット」(3,576円、ネット注文3,218円)も登場。

  • ココス「ピッツァパーティーセット」(3,576円、ネット注文3,218円)

    ココス「ピッツァパーティーセット」(3,576円、ネット注文3,218円)

ビーフシチュー&チキンセット

さらに、ココスの濃厚なビーフシチューを堪能できる「ビーフシチュー&チキンセット」(2,016円、ネット注文1,814円)もラインアップされている。

  • ココス「ビーフシチュー&チキンセット」(2,016円、ネット注文1,814円)

    ココス「ビーフシチュー&チキンセット」(2,016円、ネット注文1,814円)

単品メニュー(一例)

クリスマスローストチキン(ハニーマスタードソース付き)

  • ココス「クリスマスローストチキン(ハニーマスタードソース付き)」(816円、ネット注文734円)

    ココス「クリスマスローストチキン(ハニーマスタードソース付き)」(816円、ネット注文734円)

クリスマスリースピッツァ

  • ココス「クリスマスリースピッツァ」(816円、ネット注文734円)

    ココス「クリスマスリースピッツァ」(816円、ネット注文734円)

ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ

  • ココス「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」(1,393円、ネット注文1,253円)

    ココス「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」(1,393円、ネット注文1,253円)

ビーフシチュー 1人前

  • ココス「ビーフシチュー 1人前」(745円、ネット注文670円)

    ココス「ビーフシチュー 1人前」(745円、ネット注文670円)

※画像は盛り付けイメージ。
※「ココスのクリスマス2026」は、テイクアウトとデリバリー限定での販売となる。
※ デリバリー商品はネット注文割引の対象外。