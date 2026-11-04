ファミリーレストラン「ココス」は11月4日、クリスマス特別商品の予約受付を開始した。

「ココスのクリスマス 2026」では、単品メニューのほかに、お得なセットメニューも用意されており、家族や友人との集まりなどシーンや人数に合わせてお好みのセットを選ぶことができる。予約期間は11月4日～12月25日、受取期間は12月17日～25日。テイクアウトは店頭またはネットで予約でき、公式サイトからのネット注文で10%オフになる。

セットメニュー(一例)

ココスのクリスマスセット

「ココスのクリスマスセット」は、「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル」に、クリスマスリースピッツァ、骨付きローストチキン2本(ハニーマスタードソース付き)、クリスマスポテト、シェアサイズのカリフォルニアタコサラダを組み合わせたセット。ハンバーグは、季節限定の「ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ」に変更できる。価格は4,776円。テイクアウトのネット注文では10%オフの4,298円となり、通常のセット価格より478円お得になる。

ピッツァパーティーセット

また、ピッツァや骨付きローストチキンを楽しめる「ピッツァパーティーセット」(3,576円、ネット注文3,218円)も登場。

ビーフシチュー&チキンセット

さらに、ココスの濃厚なビーフシチューを堪能できる「ビーフシチュー&チキンセット」(2,016円、ネット注文1,814円)もラインアップされている。

単品メニュー(一例)

クリスマスローストチキン(ハニーマスタードソース付き)

クリスマスリースピッツァ

ソフトシェルシュリンプの濃厚ビスク包み焼きハンバーグ

ビーフシチュー 1人前

※画像は盛り付けイメージ。

※「ココスのクリスマス2026」は、テイクアウトとデリバリー限定での販売となる。

※ デリバリー商品はネット注文割引の対象外。