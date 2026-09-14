ファミリーレストラン「ココス」は9月15日より、「2026秋冬グランドメニュー」の提供を開始する。

「2026秋冬グランドメニュー」では、たっぷりのチーズやきのこで味わうココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”をはじめ、秋冬にぴったりなメニューが登場。黒酢あんが食材の旨みを引き立てる和膳、ココスの名物“ココッシュ”をアップルパイ風に仕上げたデザートなど、“ココロはずむココス”を感じるメニューがラインアップされている。

7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ

ココス「7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ」(110g 1,309円/ 145g 1,419円)

まずは、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”をたっぷりのチーズやきのこと味わう新メニューを紹介。「7種チーズのフォンデュ風包み焼きハンバーグ」(110g 1,309円/ 145g 1,419円)は、ステッペン・チェダー・レッドチェダー・ゴーダ・ブルーチーズ・モッツァレラ・パルメザンの7種を使ったたっぷりのチーズソースで、チーズの味わいを存分に堪能できる一品。

2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ

ココス「2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ」(110g 1,199円/ 145g 1,419円)

また、「2種きのことほうれん草の濃厚ビーフシチュー包み焼きハンバーグ」(110g 1,199円/ 145g 1,419円)も登場。秋の味覚であるきのこの素揚げと、ほうれん草が別添えで提供され、マデラ酒香る濃厚なビーフシチューと相性抜群の一品。

きのこクリームのチキンステーキ～温野菜添え～

きのこを使ったメニューやアツアツのドリアなど、秋冬にぴったりな商品も用意されている。「きのこクリームのチキンステーキ～温野菜添え～」(1,199円)は、舞茸とぶなしめじを合わせたトリュフが香るマッシュルームソースを、ジューシーなチキンステーキにたっぷり盛り付けた一品。温野菜もごろっと添えられており、食べ応えも抜群。

濃厚ビーフシチュードリア

「濃厚ビーフシチュードリア」(1,419円)は、ココス自慢のビーフシチューソースを使ったアツアツのドリア。ライスに濃厚なビーフシチューとベシャメルソースをかけ、柔らかなビーフやホクホクのカボチャ、ブロッコリーを合わせることで、秋や冬にぴったりな味わいに仕上げている。

牡蠣フライ膳

続いて、和膳2品を紹介。旨みが詰まった牡蠣フライを5つ味わえる和膳「牡蠣フライ膳」(1,529円)は、お好みでレモンやタルタルソースを合わせるのもおすすめ。ごはんとみそ汁、季節の小鉢が付いている。

長崎県産鯵と野菜の黒酢あん膳

また、「長崎県産鯵と野菜の黒酢あん膳」(1,309円)は、黒酢やりんご酢、黒みりん、2種の醤油でコクや深みを出した特製の黒酢あんを、カラッと揚げた長崎県産の鯵と、なすやレンコンなどの野菜の素揚げに絡めた一品。こちらにも、ごはんとみそ汁、季節の小鉢が付いている。

彩り野菜とチリコンカンのチーズ焼き

サイドメニューには、ヤングコーンやオクラ、ブロッコリー、カボチャなどの彩り豊かな野菜を焼き上げた「彩り野菜とチリコンカンのチーズ焼き」(495円)がラインアップ。トッピングのチェダーソースのコクとチリビーンズのピリ辛な風味が、食欲をかきたてる。

アップルパイココッシュ

デザートには、「アップルパイココッシュ」(979円)が登場。72層にも重なったデニッシュ生地が特長のココッシュに、カスタードや甘酸っぱいりんごをトッピングし、温かなアップルパイ風に仕上げている。

ごろっとりんごのミニキャラメルパフェ

また、アップルパイのようなパフェ「ごろっとりんごのミニキャラメルパフェ」(495円)もラインアップ。ロレーヌ岩塩使用のキャラメルソースとりんごのコンポートが、塩キャラメル&ナッツアイスやバニラアイスと相性抜群の、秋らしい味わいのパフェとなっている。