パスタ専門店「ジョリーパスタ」は11月3日より、「今月のおすすめ」として「あったかスープパスタフェア」を開催する。

牡蠣と野菜を合わせたクリームスープパスタ

「～スープパスタ～ 牡蠣と彩り野菜のクリームスープパスタ」(1,639円)は、牡蠣の旨みを含むクリームスープに、牡蠣、キャベツ、パプリカ、ほうれん草、スライスベーコンを組み合わせた一品。別添えの柚子胡椒で、香りや辛みの変化も楽しめる。

ずわい蟹と帆立のトマトクリームも登場

「～スープパスタ～ ずわい蟹と帆立のトマトクリームスープパスタ」(1,529円)には、帆立、あさり、小柱を使用し、ずわい蟹のほぐし身と棒肉をトッピング。魚介の旨みにトマトの酸味を合わせている。

ベーコンと舞茸を使ったカルボナーラ

「～スープパスタ～ ごろごろベーコンのカルボナーラスープパスタ」(1,419円)は、卵とチーズを使ったスープに、厚切りの自社製ベーコン、スティックベーコン、舞茸を合わせた商品。ブラックペッパーを効かせ、別添えのふわふわチーズも用意する。

牡蠣の前菜2品も同時発売

スープパスタに加え、「牡蠣のアヒージョ」(869円)と「牡蠣とほうれん草のバターソテー」(759円)も販売する。

いずれも11月3日より、ジョリーパスタ全322店舗(10月27日時点)で販売される。