ファミリーレストラン「ココス」は10月30日より、「今月のグルメ～11月～」を開催する。

「今月のグルメ～11月～」では、旨みのある牡蠣やきのこを心ゆくまで楽しめる、パスタとアヒージョが登場する。

「たっぷり牡蠣のクリームスープパスタ」は、牡蠣などの魚介の旨みがたっぷり詰まったクリームスープのパスタに、海老やぶなしめじ、セミドライトマトを合わせ、ベビーリーフやグラナパダーノをトッピングした一品。牡蠣やきのこの豊かな風味に、セミドライトマトの程よい酸味やグラナパダーノのコクが味わいのアクセントに。肌寒い季節にぴったりの温かいスープパスタとなっている。価格は1,408円。

また、「たっぷり牡蠣のクリームスープパスタ」に、「海老とアボカドのブルスケッタ」と、スープバーやドリンクバーが付いた満足感のあるセットメニューも登場。ブルスケッタは、カリッと焼き上げたバゲットにガッカモーレをたっぷり塗り、ぷりぷりの海老とダイスカットトマトをトッピングした一品。価格は2,079円。

さらに、牡蠣や舞茸、ぶなしめじ、ブロッコリーなどの具材をニンニクの風味が効いたオイルソースと合わせ、熱々に仕上げた「牡蠣ときのこのアヒージョ」(649円)も同時に登場する。

いずれも10月30日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。11月下旬(予定)まで販売される。