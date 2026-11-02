【2026年11月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。今週は、Netflix人気作品とのコラボレーションドーナツや、バナナカスタードを包んださつまいももちなど、気になる商品が目白押しです!

2026年1月の新商品5品まとめ(10月15日～10月21日)

「デモゴルゴンドーナツ」(257円)

価格 : 257円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

Netflix『ストレンジャー・シングス』のコラボ商品です。チョコの上にクランブルをトッピングし、ザクっとした食感のドーナツです。作中のデモゴルゴンをイメージしています。

「なめらかチーズプリン&カラメルムース」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、石川県、福井県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

2種類のチーズ原料を使用したチーズの濃厚なコクとなめらかな味わいのチーズプリンに、ほろ苦いカラメルムースを合わせました。

「珈琲所 コメダ珈琲店 コーヒー大好きな白くま」(397円)

「珈琲所 コメダ珈琲店 コーヒー大好きな白くま」(397円)

価格 : 397円

販売地域 : 全国

喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」とデザートアイス「白くま」のコラボアイスです。

「紅はるかのひとくちスイートポテト」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、近畿、中国、四国、九州

ねっとりした食感と濃厚な甘みが特長の「紅はるか」を使用した、まろやかな味わいのひとくち形態で食べやすいスイートポテトです。

「さつまいもっち バナナカスタード入り」(300円)

価格 : 300円

販売地域 : 東北、関東、新潟県、山梨県、静岡県

しっとり蒸しあげたさつまいもを練り込んだもっちり生地でバナナカスタードを包んだ、間食やおやつとして食べられるカップデリです。

※11月5日以降順次発売

まとめ

今週は、人気のさつまいも品種「紅はるか」を使用した「ひとくちスイートポテト」や、さつまいもを練り込んだ生地でバナナカスタードを包んだ「さつまいもっち バナナカスタード入り」など、秋の味覚を楽しめるスイーツが新登場！

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』に登場する怪物・デモゴルゴンをイメージした「デモゴルゴンドーナツ」や、コーヒーの風味を楽しめる「珈琲所 コメダ珈琲店 コーヒー大好きな白くま」など、注目のコラボレーション商品もラインナップしています。

そのほか、チーズのコクとカラメルのほどよい苦味が絶妙にマッチした「なめらかチーズプリン&カラメルムース」など、スイーツ好きにはたまらない商品も発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用