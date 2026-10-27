牛丼チェーン店「すき家」は10月27日より、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」を販売する。

「牛すき鍋定食」は、特製の割り下がしみ込んだ柔らかな牛肉と、1日の摂取目安の半量が摂れる野菜、うどんなどのたっぷりの具材を熱々の鍋で味わえる定食。今年は野菜の調理方法を見直し、野菜本来の甘みや旨み、シャキシャキとした食感をより堪能できる仕上がりになっている。

たまご1個が付いて、価格はごはんミニが920円、並盛が950円、ごはん大盛は1,000円となっており、ごはん無しの単品が820円。

また、昨年好評だった「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が今年も登場。唐辛子や花椒、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストなどを使用したスープは、しびれる辛さの中にコクを感じられる味わいとなっており、板春雨入りで、もちもちとした食感も楽しむことができる。別添えの麻辣オイルを加えれば、より食欲をそそる香りを堪能できる。

価格はごはんミニが960円、並盛が990円、ごはん大盛は1,040円となっており、ごはん無しの単品が860円。

※一部店舗は価格が異なる。

※一部店舗を除く全国のすき家で販売予定。

※「牛すき鍋定食」の野菜の量は、厚生労働省が「健康日本21」にて目標値として定めた1日当たりの野菜摂取量350g以上を参考。