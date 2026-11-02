【11月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年11月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

11月3日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、生クリームを贅沢に使ったスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年11月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「バターホイップメロンパン」(203円)

価格 : 203円

エネルギー : 435kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サックリと香ばしく焼き上げられたメロンパン生地に、バター入りホイップクリームをたっぷりとサンドした「バターホイップメロンパン」が登場です。メロンパンの優しい甘みと、バターの塩味とコクが絶妙なバランスを楽しめる一品になります。

「ドバイチョコ風サンド」(322円)

価格 : 322円

エネルギー : 184kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

SNSなどで話題沸騰中のドバイチョコをイメージした「ドバイチョコ風サンド」が登場。細麺状の生地であるカダイフをふんだんに使用しており、一口かじればクセになるザクザクとした食感が楽しめます。

「あんバターフランス」(214円)

価格 : 214円

エネルギー : 253kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

噛み応えのある香ばしいフランスパン生地に、ほどよい甘さのあんこと風味豊かなバターをサンドした王道の「あんバターフランス」が登場。あんこの上品な甘みと、バターのコクと塩味がまざる、朝食や休憩時間のお供にぴったりな商品です。

「くちどけショコラクレープ」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 268kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もちもちとした食感がたまらないココアクレープと濃厚なチョコソース、生チョコクリームを楽しめる「くちどけショコラクレープ」が登場です。ひとくち食べれば、異なる食感のチョコレートがとろける、チョコ好きにはたまらない贅沢なクレープです。

「生チョコケーキ 2個入」(462円)

価格 : 462円

エネルギー : 223kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

しっとりふんわりと焼き上げられたくちどけの良いチョコスフレの上に、コクのある濃厚な生チョコクリームをたっぷりと絞った「生チョコケーキ」が登場。リッチなチョコレートの風味を存分に楽しめる本格的な仕上がりながら、嬉しい2個入り。家族や友人とシェアしてのご褒美タイムにも最適なスイーツです。

まとめ

11月3日以降に購入できる新商品は、「バターホイップメロンパン」や「ドバイチョコ風サンド」、「くちどけショコラクレープ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用