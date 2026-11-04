松村沙友里、夫の両親に結婚前から何度も会いに行っていたワケ「私は…」

ABEMAのリアリティーショー『この最低な夫婦の終わり』(11月4日スタート 毎週水曜23:00〜配信)の囲み取材会がこのほど行われ、番組MCの山里亮太、松村沙友里、野々村友紀子が出席した。

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松村沙友里、結婚の決め手は?

『この最低な夫婦の終わり』は、愛し合って結婚したはずが、いつしか“最低”な状態になってしまった夫婦たちのリアルを覗くリアリティーショー。

番組に出演した3組の夫婦へのメッセージを求められると、松村は「ありがとうございます」と感謝を伝えつつ、「やっぱりなんか、多少その人前に出るってなると、ちょっと猫かぶりたくなると思うんですけど、皆さん本気でこの最低な夫婦をどうにかしたいと思って来てくださってるんで、話し合いがもう全部リアルで、なんかもう隠すっていう気持ちが全くない。ちゃんと全部ぶつかり合ってくれてるのが、本当にちょっとかっこよかったです」と、出演者たちの姿を称賛した。

続いて、結婚の決め手について質問が寄せられると、松村は「向こうのご両親もすごいいい人やった」と回答。「私は自分の家族が大好きで、自分のお父さんみたいな人と結婚したいと思ってたんですけど」と話し、結婚相手の両親がどんな人かを知るため、結婚前から何度も会いに行っていたことを打ち明ける。

そして、「すごくいい人たちなので、こういう両親に育てられた人だったら間違いないと思って」と、結婚を決めた理由を説明。さらに、現在の夫の実家での過ごし方についても言及し、「向こうの実家で自分の家以上にくつろいでいます。何もしてない」と話していた。

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