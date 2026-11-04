ドトールコーヒーは12月26日、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「福袋2027」を全国のドトールコーヒーショップにて発売する。12月25日まで、店頭にて予約を受け付ける。

「シナモロール」とコラボレーションした「福袋2027」は2種類。「ドトール×シナモロール」オリジナルバッグセット(1万2,000円)は、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着た高さ約18cmのシナモロールぬいぐるみに、さがら刺繍のシナモロール オリジナルトートバッグ、シナモロール オリジナルポーチ、ドリップカフェ マイルドブレンド20パック、ドリップカフェ カフェインレス10パック、コーヒーチケット8枚が付いたセット。

高さ約18cmのシナモロール オリジナルぬいぐるみ

シナモロール オリジナルトートバッグ

「ドトール×シナモロール」 オリジナルバッグセット(7,500円)は、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たシナモロール オリジナルマスコットチャームに、シナモロール オリジナルコーデュロイバッグ、ドリップカフェ マイルドブレンド10パック、ドリップカフェ カフェインレス5パック、コーヒーチケット4枚が付いている。

シナモロール オリジナルマスコットチャーム

シナモロール オリジナルコーデュロイバッグ

そのほか、干支(未)デザイン紙袋入りの「新春限定セット」も販売する。手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」(2,900円／5,300円／7,700円／9,900円)と、好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」(2,400円／4,400円／6,400円) で、それぞれドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットも付いている。

すべての福袋には、オリジナルコラボグッズ「シナモロール オリジナルラメ入りゆらゆらキーホルダー」(1種)が入っている。

シナモロール オリジナルラメ入りゆらゆらキーホルダー

公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」では、オンライン限定の「シナモロール オリジナルバッグセット」(7,500円)の予約も開始した。

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