ドトールコーヒーは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「福袋2027」を12月26日から全国のドトールコーヒーショップで発売する。店頭予約は10月30日から開始する。

「福袋2027」は、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たシナモロールの限定グッズとコーヒー商品を組み合わせた数量限定商品。ラインナップは、オリジナルバッグやぬいぐるみなどをセットにした「オリジナルバッグセット」2種に加え、コーヒー豆セット3種、ドリップカフェセット4種の全9種類を用意する。価格は2,400円から12,000円。

目玉商品の「ドトール×シナモロール オリジナルバッグセット(12,000円)」には、シナモロールのオリジナルぬいぐるみ、トートバッグ、ポーチのほか、ドリップカフェやコーヒーチケットを同梱。一方、7,500円のセットにはマスコットチャームやコーデュロイバッグなどが付属する。

また、新春限定セットとしてドリップカフェセット4種とコーヒー豆セット3種も展開。2027年の干支「未」をデザインした紙袋に、コーヒーチケットと各種コーヒー商品を詰め合わせたお得な内容となっている。

さらに、すべての福袋セットには共通特典として「シナモロール オリジナルラメ入りゆらゆらキーホルダー」が付属する。ラメ入りのミネラルオイルが動く遊び心のあるデザインで、バッグやポーチに付けて楽しめる。

予約期間は10月30日から12月25日まで。商品受け渡しおよび店頭販売は12月26日から2027年1月11日まで実施する。なお、数量限定のため、なくなり次第終了となる。

また、公式通販サイト「ドトール オンラインショップ」限定のセットも用意。10月30日10時より予約受付を開始する。

商品概要