ゴンチャは10月29日から、ブランド初のエリア限定商品「北海道限定 ミルクプリン ミルクティー」を北海道内の5店舗で期間限定販売する。北海道の乳製品メーカー「牧家」と共同開発した商品で、北海道産生乳を使用したミルクプリンやミルクフォームを組み合わせた。価格は690円。

ゴンチャ「北海道限定 ミルクプリン ミルクティー」(出所:ゴンチャ ジャパン)

「北海道限定 ミルクプリン ミルクティー」は、北海道伊達市を拠点とする乳製品メーカー「牧家」と共同開発したデザートティー。北海道産生乳の味わいを生かすため、フルーツやソースを使わず、ミルクと茶葉の風味を組み合わせている。

ベースには、華やかな香りが特徴の「阿里山ウーロンティー」を使用。北海道産生乳を使ったミルクプリンとミルクフォームを重ね、仕上げにパイ生地を砕いた「フィアンティーヌ」をトッピングした。

ミルクプリンのぷるんとした食感、ミルクフォームのなめらかさ、フィアンティーヌのザクザクとした食感を一度に楽しめる構成となっている。

販売するのは、札幌アピア店、札幌4丁目プレイス店、札幌赤れんが テラス店、三井アウトレットパーク札幌北広島店、イオンモール札幌発寒店の5店舗。

サイズはアイスのMサイズのみで、価格は690円。追加トッピングは1つまで可能だが、ミルクプリン単体のトッピング販売は行わない。また、デリバリーは対象外となる。

販売開始は10月29日で、終了時期は各店舗の在庫状況によって異なる。