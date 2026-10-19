珠屋櫻山が運営するCAFE OHZANは11月1日、クリスマス限定チョコレートラスクを、CAFE OHZAN公式オンラインストアにて数量限定で発売する。10月6日からは、予約受付を開始した。

数量限定のクリスマスパッケージ

同店の2026年のクリスマス限定商品は、小振りなサイズが可愛いキューブラスクと、細長い形状のスティックラスクの2種類。

「クリスマスカレンダー キューブラスク24個入」(6,696円)は、12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめる24個入のカレンダー。24種類のラスクは全て異なるデザインで、サンタクロースやスノーマン、ジンジャーマン、トナカイ、雪の結晶やリースなど、クリスマスを彩るモチーフをデコレーションした。ミルク、ホワイト、ビター、ストロベリー、キャラメルなどさまざまベルギーチョコを使用している。

24個の小箱が並んだクリスマスカレンダー

「キューブラスク5個入 ジョワイユノエル」(1,782円)は、チェスト付きパッケージに小さなキューブラスクを詰めた5個入セット。サンタやスノーマンなど人気のクリスマスアイコンをデザインしたラスクで、手軽なプチギフトや自身へのご褒美としてもおすすめとのこと。

小さなラスクがひとつずつ小箱に収まっている

「キューブラスク12個入 ノエルブラン」(3,240円)は、帽子箱のような丸型ボックスに12種類の華やかなキューブラスクを詰めたセット。ベルギーチョコを使用した新味のハニーミルキーチョコも入っている。

12種類のチョコレートラスクが入っている

「スティックラスク ネージュ 10本入・15本入」(10本入 2,862円、15本入 3,996円)は、クリスマスの一日を描いたパッケージに、クリスマス限定デザインのスティックラスクを詰め合わせた。一目で季節感が伝わり、クリスマスギフトとしてだけでなく、お歳暮や年末の挨拶品としても人気とのこと。