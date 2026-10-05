「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)は2026年12月3日～2027年3月7日の期間、「わっつど開運まつり」を開催する。(「わっつど」: 青森の方言で「思いっきり」という意味)

幸福を招く7体の「ねぶた七福神」

福を招く神様として知られている七福神。青森屋のパブリックスペース「じゃわめぐ広場」に恵比寿天、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋尊、福禄寿、寿老人の7体のねぶたが登場し、宿泊者を出迎える。制作者はねぶた師の内山龍星氏と立田龍宝氏。ねぶたでつくられた七福神を間近で眺めることができ、記念撮影を楽しめる。

布袋尊をテーマにした「でっただ布袋尊福笑い」

福々しい顔の完成を目指す様子

笑門来福、家庭円満のご利益で知られる布袋尊をテーマにした「でっただ布袋尊福笑い」が新登場。高さ約2mの扇ねぷたに、自身の顔ほどもある大きなパーツを目隠しで配置しながら、家族や友人と協力して福々しい顔の完成を目指すアクティビティ。

冬の運試しができる「大黒天の五穀豊穣福袋」

大黒天のご利益「五穀豊穣」をテーマに、冬の運試しができる「大黒天の五穀豊穣福袋」(3,000円)が新登場。縦型スマートボールのレバーを弾いてボールを飛ばし、入った穴の場所によって手に入る福袋が決まる。それぞれの神様のご利益に合わせ、青森の地酒と津軽びいどろのおちょこがセットになっており、どのような運を引き当てられるか運試しを楽しめる。