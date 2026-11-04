パスタ専門店「ジョリーパスタ」は11月4日より、「ジョリーパスタの冬の福袋～食卓ほっこりセット～」の抽選応募の受付を、公式アプリにて実施している。

「ジョリーパスタの冬の福袋～食卓ほっこりセット～」では、ジョリーパスタのブランドカラーである赤色をデザインに取り入れた「グラタン皿」(約Φ145mm×H50mm)や「木製スプーン」、ミトンとしても使える「2Way鍋敷き」(約W220mm×H220mm)、トマトをモチーフにした「カトラリーレスト」(約72mm×H30mm×D15mm)など、お家でのお食事時間を彩るアイテムがラインアップされている。

また、「ジップバッグパスタケース」や店舗で使用している「ジョリーパスタ スパゲッティ」、メニューをデザインした「フードモチーフランダムチャーム」、全国のジョリーパスタで使える4,000円分の食事券も付く。価格は1個5,000円。

抽選販売の受付期間は、第1次は11月4日10時～15日18時、第2次は11月17日10時～23日18時。当選後に購入手続きを済ませると、店頭受け取りの場合は12月21日～31日に応募時に指定した店舗で受け取れる。宅配の場合は12月中旬から順次発送する。なお、宅配の場合は別途送料500円(一律)がかかる。

福袋の詳細は特設ページにて。抽選への応募はジョリーパスタ公式アプリからのみ受け付ける。