ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は10月28日より、「とろ～りあったかえびグラタンフェア」を開催。「贅沢ビスクのえびグラタンバーガー」をはじめとする期間限定商品3品を販売している。

肌寒くなる秋冬シーズンに毎年好評の「とろ～りあったかえびグラタンフェア」。今年は、ぷりぷり食感のえびやマカロニが入ったホワイトソースをサクサク食感の衣で包んだ“えびグラタンコロッケ”を、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ3種類のバーガーを楽しむことができる。

まずは、“えびグラタンコロッケ”に、えびの旨みを存分に引き出した香ばしく濃厚なビスクソースと、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソース、キャベツを合わせてサンドした「贅沢ビスクのえびグラタンバーガー」が登場する。価格は640円。

また、“えびグラタンコロッケ”に、程よい酸味のタルタルソースを合わせ、コク深いデミグラスソースやキャベツなどと一緒にサンドした「タルデミえびグラタンバーガー」(560円)も登場。

さらに、“えびグラタンコロッケ”を、濃厚でコク深い味わいのデミグラスソースと、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソース、キャベツなどとサンドした「デミチーズえびグラタンバーガー」(590円)もラインアップされている。

いずれも、11月下旬まで一部店舗を除く全国のゼッテリアで販売される。なお、無くなり次第販売終了となる。

※価格は全て税込み。