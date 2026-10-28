B-R サーティワン アイスクリームは、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とコラボレーションしたキャンペーン「MY MELODY ♥ KUROMI ICE CREAM MODE」を11月1日から11月30日まで開催する。

キャンペーンテーマの「MY MELODY ♥ KUROMI ICE CREAM MODE」は、おしゃれが大好きなマイメロディとクロミが、サーティワンの人気フレーバー柄でおめかししたファッションスタイルの“モード”と、アイスクリームを食べたい気分の“モード”の2つの意味を込めたもの。ポッピングシャワー柄のマイメロディや、ラブポーションサーティワン柄のクロミがデザインされた限定商品が登場する。

目玉商品となる「スプーンチャーム付き スペシャルダブルカップ」は、好きなアイスクリームを2個選べる限定メニュー。マイメロディデザインは11月1日から、クロミデザインは11月16日から販売する。それぞれオリジナルのスプーンチャームが付属し、価格はスモールダブル690円、レギュラーダブル940円。

また、「マイメロディ・クロミ ダブルカップ」は、キャラクターの魅力が詰まったオリジナルデザインカップで提供。マイメロディとクロミが並んだデザインと、大きなハートが印象的なデザインの2種類を展開する。価格はスモールダブル510円、レギュラーダブル760円。

「マイメロディ・クロミ シングルサンデー」は、好きなスモールサイズのアイスクリームにホイップクリームやカラースプレーをトッピングしたコラボメニュー。マイメロディまたはクロミのチョコレートを添え、オリジナルデザインのきらきらシールスリーブが付属する。価格は580円。

さらに、好きなアイスクリームを8個選べるテイクアウト商品「マイメロディ・クロミ アイスクリームセット」も販売。限定デザインのボックスやカップに加え、サーティワン初となるオリジナルシール帳が付属する。価格はスモール3,100円、レギュラー3,660円。

シール帳にはシール台紙やキャラクターシール、クリアポケット、シリコンバンドなどを同梱。シングルサンデー付属のシールを貼ったり、スプーンチャームを付けたりとさまざまな楽しみ方ができる。

キャンペーン期間は11月1日から11月30日まで。商品はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

商品概要

キャンペーン名：「MY MELODY ♥ KUROMI ICE CREAM MODE」

実施期間：2026年11月1日～11月30日

販売場所：全国のサーティワン アイスクリーム店舗

商品：スプーンチャーム付き スペシャルダブルカップ、マイメロディ・クロミ ダブルカップ、マイメロディ・クロミ シングルサンデー、マイメロディ・クロミ アイスクリームセット

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