サンリオは10月28日、東京・表参道ヒルズで開催する体験型イベント「Hello Kitty’s Lounge」のプレス発表会を実施した。ゲストとして本田望結、本田紗来姉妹が登壇し、姉妹の関係やイベントの体験コンテンツについて語った。

「Hello Kitty’s Lounge」は、“好き”をきっかけに人とのつながりを感じられる体験型イベント。10月28日から11月8日まで、表参道ヒルズ B3F スペースオーで開催される。

本田望結

本田紗来



発表会に登場した本田姉妹は、ハローキティの耳をイメージしたヘアスタイルにリボンをあしらった姿を披露。望結は「大好きなキティちゃんの世界を、大好きな紗来と一緒に堪能できることを、とても楽しみにしていました」と話し、紗来は「キティちゃんのリボンは世界中の人々を結ぶシンボルなので、今日は私もリボンをつけてきました」と挨拶した。

イベントのテーマである「つながり」にちなみ、姉妹の関係について聞かれると、紗来は「仕事やプライベートで悩み事があったとき、すぐに相談できる相手が近くにいるのが心強いです」とコメント。望結は「妹のことが大好きだからこそ、厳しくしています」と語った。

本田姉妹は、好きな音を組み合わせてオリジナルBGMを作る「Beats Bar」の体験にも参加。ハローキティと一緒に音当てクイズに挑戦し、3問すべて正解した。姉妹で制作したオリジナルBGMも披露し、ハローキティは「とっても素敵で、踊りたくなっちゃった♪」と感想を伝えた。

最後には、姉妹とハローキティがリボンをつなぎ、大きなリボンを完成させる「つながりリボンセレモニー」を実施。これからも大切にしたいつながりについて、望結は「紗来のことを一番近くで応援したいです」と語り、紗来は「キティちゃんがつないでくれるご縁を、これからも大切に広げていきたいです」と話した。

イベントではこのほか、好きなリボンを選んでシュシュを作る「Ribbon Atelier」や、ハローキティと撮影できるフォトスポットなどを楽しめる。

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