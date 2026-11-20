ファミリーマートは11月24日から、『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』とのコラボキャンペーン「ファミマで謎を解き明かせ」を全国約1万6,500店舗で開催する。対象のお菓子やドリンクを2品購入すると、猫猫や壬氏をデザインした限定景品がもらえ、SCRAPが制作した謎解きに挑戦できる。アクリルスタンドやハンドクリーム、一番くじなどの関連商品も順次登場する。

劇場版 薬屋のひとりごと「ファミマで謎を解き明かせ」

対象商品2品でクリアケースや巾着ポーチ、カードミラーがもらえる

対象のお菓子を2品購入するごとに、11月24日10時からは「オリジナルクリアケース」、12月1日10時からは「オリジナル巾着ポーチ」が1個もらえる。対象のドリンクを2品購入すると、11月24日10時から「オリジナルカードミラー」が1個もらえる。景品はそれぞれ全4種で、なくなり次第終了する。

対象のお菓子は、店頭の対象商品を示すショーカードが目印。ドリンクは「チョコラBBライト」「C1000 ビタミンレモン」「キレートレモン MUKUMI」など全10品が対象となる。一部店舗では対象商品の取り扱いがない場合がある。

SCRAP制作の謎解きに挑戦、最終問題を解くと描き下ろし壁紙がもらえる

謎解きは、主人公の猫猫が次々と謎を解き明かす作品のストーリーになぞらえ、「リアル脱出ゲーム」などを手がけるSCRAPが制作した。誰でも参加できる「お試し問題」は11月20日10時から公開している。

本番問題に挑戦するには、店頭の景品に付属するシリアルコードが必要。クリアケースとカードミラーに対応する問題は11月24日10時から、巾着ポーチに対応する問題は12月1日10時から公開する。3問に正解して認定証を3つ集め、最終問題を解くと、描き下ろしイラストを使ったスマートフォン用の特別壁紙がもらえる。お試し問題、本番問題ともに12月21日23時59分まで。

ファミペイのスタンプでBlu-rayと謎解き本のセットが当たる

11月24日～12月14日は、ファミペイを提示して対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプ2個でファミマポイント500円相当が100人に、5個でアニメ第2期第1巻のBlu-rayと書籍『5分間リアル脱出ゲーム OPEN』のセットが20人に抽選で当たる。応募期間は11月24日～12月18日。

店頭にアクリルスタンドやハンドクリーム、オンラインには限定の急須

11月24日10時から、全国約2,000店舗で「薬屋のひとりごと アクリルスタンド」(1,870円)と「薬屋のひとりごと タッセルキーホルダー」(990円)を発売する。いずれも新規イラストを使ったグッズで、タッセルキーホルダーは全4種のランダム販売となる。

11月23日午後からは、アニメ『薬屋のひとりごと』の「でふぉキャラ シールグミ」(176円)を全国の一部店舗で順次発売する。11月24日からは、猫猫と壬氏をそれぞれパッケージに描いた「ハンドクリーム 劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 猫猫 ＜ホワイトムスクの香り＞」「ハンドクリーム 劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝 壬氏 ＜ホワイトムスクの香り＞」(各880円)を全国の一部店舗で、「『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』Pictas」(330円)を全国約1,400店舗で順次先行発売する。いずれもなくなり次第終了。

「ファミマオンライン」では、猫猫と壬氏のモチーフをあしらった限定商品「薬屋のひとりごと モチーフ急須」(4,400円)の予約を受け付ける。予約期間は11月20日10時～12月14日23時59分で、予定数に達し次第終了。一部地域には受け取りができない店舗がある。

一番くじは12月5日から、劇場版の衣装を着た猫猫・壬氏のフィギュアも

12月5日10時から、全国約7,000店舗で「一番くじ 『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』」(1回800円)を順次発売する。劇場版の衣装を身にまとった猫猫と壬氏のフィギュアに加え、描き下ろしイラストを使ったチャームやラバーコレクションなどをラインアップ。ラストワン賞には猫猫のフィギュアを用意する。数量限定で、在庫がなくなり次第終了する。

一番くじ『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

ファミマプリントにしおり風ブロマイドやおくすり風ポチ袋

店内のマルチコピー機「ファミマプリント」では、11月24日10時～12月14日23時59分に、コラボ限定のブロマイドやポチ袋を販売する。

「しおり風ランダムブロマイド」(L判200円)は、シークレットを含む全5種から1種がランダムで印刷され、切り取るとしおりとして使える。「劇場版 場面写ブロマイド」(L判200円)は全17種から好きな絵柄を選べる。「おくすり風ポチ袋」(A4普通紙400円)は、印刷した用紙を切り取ってのり付けするとポチ袋になる。

限定ブロマイドが買えるムビチケコンビニ券も販売中

シリーズ初の劇場版は12月11日に全国公開予定。ファミリーマートでは12月10日23時59分まで、店内のマルチコピー機で限定特典付きムビチケコンビニ券(一般1,500円)を販売している。購入者は、券1枚につきオリジナルブロマイド(2L判300円)をファミマプリントで1枚購入できる。ブロマイドの販売は12月14日23時59分まで。

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