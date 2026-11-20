回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は11月19日より、「11月ワクワクキャンペーン」を開催。11月23日までの5日間限定で、かっぱ寿司のさまざまなメニューを組み合わせた「お得なセットメニュー」4種を、かっぱ寿司全店にて販売している。

まずは、「贅沢まぐろ 至福の三貫」と「北海道祭り5貫プレート」を組み合わせた『贅沢まぐろ&北海道プレートセット』。単品注文より44円お得な1,309円～味わうことができる。

また、「かっぱの極みごち寿司」と「北海道産三昧」を組み合わせた『極みごち寿司&北海道産三昧セット』も登場。単品注文よりも77円お得な1,749円～で、多彩なネタを一度に楽しむことができる。

サイドメニューでは、「季節の天ぷら盛り合わせ“秋”～天つゆ付き～」と「茶碗蒸し」をセットにした『秋の天ぷら盛り合わせ&茶碗蒸しセット』が、単品注文より22円お得な869円～味わうことができる。

さらに、ごちカフェシリーズには、「アサイーアイスのもなかサンド」に「ホットコーヒー」が付いたお得なセット『和サイー&ホットコーヒーセット』が登場。単品注文より22円お得な649円～となっている。

また、11月4日からは、旅行券が当たる「11月ワクワクレシート応募キャンペーン」も開催されている。11月29日までに店内飲食または持ち帰りにて税込5,000円以上を利用し、そのレシートを応募サイトより送信すると、抽選で2名に10万円分の旅行券が当たる。応募締切は11月30日23時59分まで。レシートは合算不可となっており、レシート1枚につき税込5,000円ごとに1口(最大10口)応募できる。

※「お得なセットメニュー」は店内飲食限定。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。

※店舗により取扱商品および価格が異なる場合がある。

※掲載写真はイメージ。