ローソンは11⽉17⽇より、ブラックココアや⽵炭パウダーを使⽤したベーカリー、スイーツ、カップ麺、カップご飯など、“⿊”をテーマにした商品計9品を全国の「ローソン」にて順次販売している。

ローソンでは昨年もブラックフライデーに合わせて黒い商品6品を展開し、主に男性から支持を集めた。今年は商品数を9品に拡大し、ベーカリーやスイーツに加え、“背徳感”をテーマにしたカップ麺やカップご飯もラインアップする。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

11月17日発売

もちどーブラック

10月の発売以来、シリーズ累計860万食を突破した「もちどー」からは、第3弾となる「もちどーブラック」が登場。水分を多く含んだもちもち食感の生地にブラックココアパウダーをまぶし、黒く仕上げている。価格は192円。

ブラックパンケーキ

ブラックココアを使⽤したふんわり、もっちりした⾷感の⿊いパンケーキ。チョコソースとすっきりした後味のミルクホイップをサンドし、モノクロスイーツのような⾒た⽬に。価格は192円。

ブラックベーコンエピ

⽵炭パウダーを使⽤し、⿊いフランスパン⽣地にベーコン、粒マスタードを合わせた商品。もっちりとした⽣地とベーコンの組み合わせは⾷べ応えも抜群。価格は192円。

⽇清⾷品 BLACKどん兵衛 背脂醤油⿊うどん

背脂のコクとにんにくの旨みを効かせた濃厚な醤油ベースの⿊いスープが特⻑のうどん。ブラックフライデーに合わせたインパクトある⾒た⽬と、⾷べ応えのある背徳感あふれる味わいを楽しむことができる。価格は267円。

⽇清⾷品 焼そばBLACK U.F.O. ガリマヨブラックイカスミソース焼そば

ローソン「⽇清⾷品 BLACKどん兵衛 背脂醤油⿊うどん」(267円)

イカスミを使⽤した⿊いソースに、ガーリックの⾵味とマヨネーズのコクを合わせた濃厚な味わいの焼そば。パンチのある味付けで、やみつきになる⼀品となっている。価格は267円。

ローソン「⽇清⾷品 焼そばBLACK U.F.O. ガリマヨブラックイカスミソース焼そば」(267円)

⽇清⾷品 BLACKカレーメシ 濃厚チーズ

ブラックカレーにガーリックの旨みとチーズの味わいを加えた、濃厚な味わいのカレーメシ。真っ⿊な⾒た⽬と、⾷欲をそそる背徳感のある味わいで、価格は321円。

ローソン「⽇清⾷品 BLACKカレーメシ 濃厚チーズ」(321円)

11月20日発売

⿊い焼きドーナツサンド(ティラミス)

クーベルチュールとブラックココアパウダー、⽵炭パウダーで⿊く仕上げた⽣地で、マスカルポーネ⼊りクリームとコーヒーソースをサンド。⽩と⿊のコントラストが売り場で映える商品となっている。価格は270円。

⿊いレアチーズロールケーキ

⽵炭パウダーとブラックココアを配合した⿊いロールケーキ。クリームはクリームチーズを使⽤したレアチーズクリームとなっている。価格は259円。

モノクロミニもち⾷感ロール(ミルク&チョコ)

ミルクとチョコの2種類(各3個)が楽しめるミニサイズのもち⾷感ロール。「ミルク」は⽩いもちもち⽣地でミルククリームとミルクソースを包み、「チョコ」はチョコクリームとチョコソースを包んでいる。価格は540円。

ローソン「モノクロミニもち⾷感ロール(ミルク&チョコ)」(540円)

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、沖縄県で発売されない。

※沖縄県は仕様、価格が異なる場合がある。