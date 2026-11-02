11月に入り、肌寒さを感じる日が増えてきました。とくに朝晩は冷え込みの厳しさに、思わず身をすくめてしまう場面も。そんなときは、暖かい部屋で味わうスイーツがいっそう、おいしく感じられますね。

2026年11月の新作5品まとめ(11月3日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで11月3日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年11月のスイーツ新商品まとめ

もっちり食感のクロワッサンロール、ビッグサイズのショコラタルト、冷やして食べるクリームパン、はちみつソースを入れて焼き上げた紅はるかのスイートポテト、クッキー&クリームが味わえるワッフルコーンアイスなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルキャラメル）」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ダブルのキャラメルが楽しめるクロワッサンロール。も～っちり食感のクロワッサン生地を焼き上げ、キャラメルクリームとキャラメルホイップをサンドしました。

「大きなショコラタルト」(258円)

価格 : 258円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ダマンド入りタルト生地にチョコソース、チョコ風味ホイップを重ねたタルトです。

「冷やして食べるとろけるくりーむパンミルク」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「八天堂」の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。ミルクのやさしい甘さとコクが感じられる仕立てです。

［ファミリーマート限定］

「はちみつすいーとぽてと」(195円)

価格 : 195円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

紅はるかの焼芋ペーストを練り込んだ生地の中に、はちみつソースを入れて焼き上げたすいーとぽてとです。

［数量限定］

「ロッテ ワッフルコーン クッキー&クリーム」(338円)

「ロッテ ワッフルコーン クッキー&クリーム」(338円)

価格 : 338円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ミルクのコク深さと、ココアクッキーの存在感を楽しめるワッフルコーンアイスです。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

11月3日発売の新商品は、キャラメルクリームとキャラメルホイップをサンドした「も～っちり食感クロワッサンロール（ダブルキャラメル）」、チョコがふんだんに味わえる「大きなショコラタルト」、ミルクのやさしい甘さとコクが感じられる「冷やして食べるとろけるくりーむパンミルク」がラインナップ。

また、生地に紅はるかの焼芋ペーストを練り込んだ「はちみつすいーとぽてと」や、ミルクのコク深さとココアクッキーの存在感を楽しめる「ロッテ ワッフルコーン クッキー&クリーム」なども要注目のアイテムです。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。