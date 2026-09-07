ロッテは、携帯カイロ「ホカロン」の通常商品をベースにしたコラボレーション商品として、「にじさんじホカロンミニ8P」と「にじさんじホカロン貼るミニ8P」を発売する。発売日は2026年9月7日で、全国で販売される。

今回のコラボでは、「にじさんじ」所属ライバーの叶、葛葉、笹木咲、椎名唯華の4名を起用。コラボ限定デザインのパッケージを採用している。

「にじさんじホカロン」概要

商品名：にじさんじホカロンミニ8P・にじさんじホカロン貼るミニ8P

発売日：2026年9月7日

発売エリア：全国

内容量：各8枚入り

価格：オープン価格（想定小売価格437円前後・税込）

ライバー4名のオリジナルエピソードが聴ける

対象商品のパッケージ内側に記載された二次元コードを読み取ることで、専用WEBページからオリジナルエピソードを聴くことができる。エピソードは全4話で、叶、葛葉、笹木咲、椎名唯華それぞれの音声コンテンツを用意している。

スマートフォンからアクセスできる仕様となっており、商品購入者向けのコンテンツとして提供される。

商品購入者向けのコンテンツ

コラボ限定パッケージを展開

パッケージには4名のライバーをデザインしたコラボ限定仕様を採用する。なお、本商品は通常品の「ホカロン」を使用したコラボパッケージ商品であり、「ホカロン温MOIST」および「ホカロン温DRY」ではない。

商品は「にじさんじホカロンミニ8P」と「にじさんじホカロン貼るミニ8P」の2種類をラインアップ。いずれも8枚入りとなる。