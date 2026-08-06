マウスコンピューターが『にじさんじ甲子園2026』に協賛。大会応援モデルを期間限定発売

マウスコンピューターは8月6日、独自に展開するゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」において、「にじさんじ甲子園2026」への協賛を発表した。同施策を記念して「にじさんじ甲子園2026応援モデル」を期間限定で販売する。
8月8日から9日、11日の3日間にわたって開催されるイベントにマウスコンピューターのゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」が協賛するという内容。応援モデルはゲームから動画編集・配信まで幅広く対応するデスクトップパソコン2製品・4モデルで、予算や用途に応じて選択できる。
／— マウスコンピューター ゲーミング (@GTUNE_NEXTGEAR) August 6, 2026
📢 にじさんじ甲子園2026
応援モデルが販売開始！！🌈⚾
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はじめてのゲーミングPCにもおすすめな2モデルをご用意！
2026年8月31日(月) 11:00までの限定販売となります🖥️
詳しくはリプライ欄より特設ページを要チェックです！#にじ甲2026 pic.twitter.com/uvGsRzax7l
NEXTGEAR JG-A7G60（にじさんじ甲子園応援モデル）
- OS:Windows 11 Home 64ビット
- CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ（水冷CPUクーラー）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060
- メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
- ストレージ：1TB (NVMe Gen4×4) SSD
NEXTGEAR JG-A7G6T（にじさんじ甲子園応援モデル）
- OS:Windows 11 Home 64ビット
- CPU：AMD Ryzen 7 7700 プロセッサ（水冷CPUクーラー）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB）
- メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
- ストレージ：1TB (NVMe Gen4×4) SSD