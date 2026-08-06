マウスコンピューターが『にじさんじ甲子園2026』に協賛。大会応援モデルを期間限定発売

マウスコンピューターは8月6日、独自に展開するゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」において、「にじさんじ甲子園2026」への協賛を発表した。同施策を記念して「にじさんじ甲子園2026応援モデル」を期間限定で販売する。

8月8日から9日、11日の3日間にわたって開催されるイベントにマウスコンピューターのゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」が協賛するという内容。応援モデルはゲームから動画編集・配信まで幅広く対応するデスクトップパソコン2製品・4モデルで、予算や用途に応じて選択できる。

NEXTGEAR JG-A7G60（にじさんじ甲子園応援モデル）

OS:Windows 11 Home 64ビット

CPU：AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ（水冷CPUクーラー）

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)

ストレージ：1TB (NVMe Gen4×4) SSD

NEXTGEAR JG-A7G6T（にじさんじ甲子園応援モデル）